3% da população do Brasil já pegou COVID-19; entre técnicos da Série A, 39,4% foram infectados

O mundo virou do avesso com a pandemia da COVID-19. No Brasil, até esta sexta-feira (4), mais de 6,4 milhões de casos registrados segundo o Governo, algo em torno de 3% da população. No futebol, os casos não param de crescer. Times como Flamengo, Atlético-MG e Palmeiras sofreram surtos da doença.

No time paulista, o último foi o treinador Abel Ferreira. O português testou positivo para a doença nesta sexta-feira e se juntou a uma longa lista. Até o momento, 15 dos 38 treinadores que passaram pela Série A tiveram a doença (39,4%).

No próprio Palmeiras, Vanderlei Luxemburgo, técnico que iniciou o Brasileirão, também contraiu a doença. Outro time que teve dois treinadores com COVID-19 foi o Vasco. Ramon Menezes, ex-comandante, teve o vírus em atividade com o clube, assim como o português Ricardo Sá Pinto.

No Botafogo, Eduardo Barroca foi contratado recentemente. Mas o treinador não conseguiu nem comandar a equipe na beira do campo. Testou positivo há quatro dias e aguarda recuperação para retornar ao trabalho.

Veja abaixo a lista dos clubes que tiveram treinadores com a COVID-19.

Palmeiras: Vanderlei Luxemburgo e Abel Ferreira

Botafogo: Eduardo Barroca

Inter: Abel Braga

Atlético-MG: Jorge Sampaoli

Coritiba: Rodrigo Santana

Bahia: Mano Menezes

Vasco: Ramon Menezes e Ricardo Sá Pinto

Sport: Jair Ventura

Santos: Cuca

Flamengo: Domènec Torrent

Athletico-PR: Dorival Junior

Goiás: Thiago Larghi

Fluminense: Odair Hellmann