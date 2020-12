3 dicas de livros para entender a Crise dos Refugiados

A Crise dos Refugiados tornou-se um dos temas mais abordados atualmente, trata-se de uma das maiores crises humanitárias de todos os tempos.

É um tema atual e de extrema relevância para quem busca entender a temática e realidade mundial. Assunto certo em provas de vestibulares, assim como o Enem, vale a pena se aprofundar no assunto. Selecionamos 3 livros que ajudarão você a compreender melhor o que significa essa intensa crise, veja!

Dicas de livros sobre a Crise dos Refugiados

Selecionamos dicas de livros para auxiliá-los na compreensão da Crise dos Refugiados, acompanhe:

Direito dos Refugiados: Do Eurocentrismo às Abordagens de Terceiro Mundo

O Direito dos Refugiados surgiu para combater a situação dos europeus forçados a deixar seus países por conta da Segunda Guerra Mundial.

No entanto, ele começou a ser questionado justamente por não oferecer auxílio em países periféricos que passam por situações de migração forçada.



Tomando como base as abordagens do Terceiro Mundo do Direito Internacional, o livro busca entender as origens do eurocentrismo no direito internacional, tal qual os instrumentos de proteção aos refugiados criados na África e América Latina.

Por fim, a obra carrega uma análise sobre a migração de haitianos para o Brasil, assim como a concessão de visto humanitário por meio do instituto do refúgio.

Estranhos à nossa porta

Todos os anos a Europa vê um número crescente de refugiados buscando asilo, no entanto, muros acabam erguidos para tentar conter essa onda.

No livro, o autor busca analisar as origens, o contexto e o impacto do medo e de que algo horrível poderá atingir em cheio a sociedade, mudando completamente o cenário.

O autor busca retratar o terror causado pelas migrações e o procedimento de desumanização dos refugiados. Além disso, mostra os métodos que governantes utilizam para explorar medos e ansiedade generalizados, sobretudo para quem já perdeu quase tudo.

Afinal, a obra mostra que muito mais que uma crise migratória, o mundo vive uma enorme crise humanitária. E como as pessoas deveriam enxergar o problema com outros olhos, pois ao invés de muros, deveriam ser construídas pontes.

Uma esperança mais forte que o mar: A jornada de Doaa Al Zamel

O livro conta a história impressionante da jovem Doaa Al Zamel que ficou em ao léu em um mar gelado, sem esperança de encontrar terra firme, sobrevivendo apenas flutuando em uma pequena bóia inflável na cintura e segurando duas crianças pequenas.

As crianças foram confiadas a Doaa, após o navio com muitos tripulantes naufragar com destino à Suécia em busca de melhores condições de vida ao saírem da Síria que vive uma intensa guerra civil.

A obra conta a história comovente e sensacional de Doaa, assim como lança uma luz sobre a crise humanitária e urgente que o mundo atravessa na questão dos refugiados.

