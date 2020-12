3 minutos de meditação para melhorar a concentração

Com o cotidiano cada vez mais agitado, o acúmulo de funções, o tempo que passamos no trânsito e as preocupações da rotina, vivemos num ritmo frenético, tantas vezes ligados no “piloto automático” que nem conseguimos prestar atenção nos pequenos detalhes da vida. Recentemente, um número crescente de pessoas tem buscado na meditação a saída para reduzir o estresse, melhorar a qualidade do sono e se mante mais focado no que realmente importa.

Como começar a meditar?

Em um primeiro momento, você pode pensar que meditar é uma prática que requer anos de treino e que só pode ser feita por adeptos da yoga, que é difícil se “desligar” do presente e esvaziar a mente das preocupações do dia a dia. Porém, bastam 3 minutos e um exercício simples de meditação para obter alguns dos principais benefícios da meditação – relaxamento, foco e concentração.

O segredo está no controle da respiração. Manter o foco na respiração e aprender a controlá-la ajuda a reduzir a ansiedade, o estresse e a melhorar a concentração. Experimente esse exercício simples que você pode fazer a qualquer hora do dia e praticamente em qualquer lugar.

Sente-se em um local confortável. Pode ser no chão, sobre um tapete ou almofada ou em uma cadeira e feche os olhos. Inspire profunda e lentamente pelo nariz, prenda por dois segundos e então expire lentamente pela boca. É importante focar em respirar pelo abdômen, expandindo-o ao inspirar e esvaziando-o ao expirar. Tente se concentrar na sua respiração, relaxar todas as áreas tensas, como o pescoço e as pernas. Concentre-se no ar que inspira e expira, sinta seus pensamentos viajarem para um local calmo e tranquilo. Lentamente, mexa os dedos das mãos, depois os dedos dos pés, abra seus olhos e prepare-se para se sentir renovado!

Repetir esse exercício diariamente vai te ajudar a manter o foco no presente, a concentração, vai reduzir o estresse e a ansiedade e melhorar a qualidade do seu sono.