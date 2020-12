3ª temporada terá retorno de personagens clássicos; assista ao trailer · .

A Netflix divulgou o trailer oficial da terceira temporada de Cobra Kai, a primeira realizada já como atração original da plataforma. Na prévia, Daniel LaRusso (Ralph Macchio) viaja ao Japão e reencontra dois personagens clássicos apresentados em Karatê Kid 2 (1986): Tamlyn Tomita (Kumiko) e Yuji Okumoto (Chozen).

Na sequência do clássico original, Kumiko assumiu o papel de par romântico de LaRusso, enquanto Chozen foi o principal rival do protagonista no segundo filme –substituindo ninguém menos que Johnny Lawrence (William Zabka).

O terceiro ano vai mostrar os desdobramentos da grande luta que aconteceu no último episódio da temporada anterior. Miguel (Xolo Maridueña) ainda está gravemente ferido no hospital, enquanto Daniel e Johnny precisam lidar com as consequências de suas decisões.

Cobra Kai foi adquirida pela Netflix em julho deste ano, quando o YouTube abdicou de suas produções de séries de ficção originais. A atração, que já tinha a aprovação da crítica e do público, conseguiu fazer mais sucesso ao ter seus dois primeiros anos relançados na gigante do streaming.

A terceira temporada ficará disponível na plataforma em janeiro de 2021. A Netflix já oficializou a renovação de Cobra Kai para um quarto ano.

Confira o trailer o abaixo: