4 Dicas de Livros Para Alcançar a Visão Empreendedora

Conhecimento é o caminho do sucesso – Veja nossas dicas de livros

O conhecimento é fundamental para que tenha sucesso nos negócios, por isso trouxemos algumas ideias de livros para quem deseja empreender. Assim sendo, poderá aumentar seu nível de conhecimento e sua visão sobre gestão.

Através desse tipo de leitura o empreendedor pode assimilar as estratégias, clarificando teorias e adaptando as dicas as suas necessidades.

Por isso, veja algumas dicas de leitura que trazem uma visão de negócios e expandem sua objetividade.

A Startup Enxuta – Eric Ries – Um doa livros mais famosos da atualidade

Um dos livros que fazem mais sucesso no empreendedorismo, principalmente porque fala sobre orçamento curto e inovação. Sendo assim, A Startup Enxuta é uma leitura atual sobre esse mercado inovador e que pede agilidade na gestão.

Empresas Feitas para vencer – Good to Great – Jim Collins

Nessa obra de Jim Collins a linguagem empresarial ficou facilitada, e inspira empreendedores a criar caminhos de sucesso. Ao passo que ainda é possível entender algumas pequenas atitudes que trazem resultados para as empresas.

Certamente Empresas Feitas para vencer é uma boa opção para quem deseja empreender.

De zero a um – Peter Thiel

Neste livro Peter Thiel disserta sobre novas formas de pensar, que levam uma empresa ao sucesso. Além disso, o autor fundou a empresa Paypal, o que traz muita confiabilidade ao livro. Portanto, quando se trata de estratégias De Zero a Um é uma ótima opção.

Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes – Stephen Covey

Esse livro é resultado de uma análise minuciosa de quase todos os conteúdos sobre sucesso. Sendo assim, Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes é um livro administrativo que resume em sete os hábitos do sucesso. Decerto que é muito interessante, haja visa que o livro fala sobre como desenvolver hábitos que tornam as pessoas produtivas e focadas.