4 documentários sobre o meio ambiente

O meio ambiente é sempre um tema cotado para vestibulares e para o Enem. Trata-se de um tema amplo que abrange assuntos como o efeito estufa, aquecimento global, sustentabilidade, entre outros.

Para os vestibulandos e concurseiros sobretudo da área ambiental, ficar a par do tema é primordial. Além disso, buscar maneiras alternativas para estudar é fundamental para sair da rotina.

Por isso, selecionamos quatro documentários que podem te ajudar a compreender melhor o tema e demais assuntos abordados, veja!

Dicas de documentários sobre o meio ambiente

Dê uma olhada em quatro dicas de documentários sobre o meio ambiente:

A Lei da Água – Novo Código Florestal (2015)

O documentário trata de questões sobre o meio ambiente e o aquecimento global. Ele busca explicar de forma didática a importância das florestas para os recursos hídricos brasileiros, voltando o foco para a votação do Novo Código Florestal do Congresso.

O filme busca conscientizar assim como alertar sobre os problemas governamentais que resultaram na determinação do que deve ser desmatado ou preservado no campo.

Oceanos de Plásticos (2017)

Através desse documentário conhecemos a organização Plastic Ocean Foundation que surgiu para buscar soluções no combate ao descarte e acúmulo de lixo no mundo.

Dessa maneira, o longa mostra quais áreas sofrem com a poluição causada por lixo plástico e quais os imensos impactos que eles trazem para a fauna e flora do planeta.

Seremos História? (2016)

Este documentário tem como foco as mudanças climáticas, demonstrando como o meio ambiente vem sendo agredido e como precisamos agir para conseguir a prevenção de espécies de animais que estão ameaçadas de extinção, tal qual salvar várias comunidades nativas que vivem no planeta.

O filme conta a narração do renomado ator Leonardo DiCaprio e participação de pessoas ilustres. O documentário recebeu o prêmio de Melhor Documentário do Ano no Hollywood Film Award.

Os EUA e as mudanças climáticas do Planeta (2018)

Nesse documentário busca-se o conhecimento sobre os esforços tomados por pessoas que lutam contra as mudanças climáticas.

O filme traz um intenso debate sobre o futuro norte-americano, devido a administração do então presidente Donald Trump que retirou os Estados Unidos do Acordo de Paris, mostrando a reação da população sobre a decisão.

Vale dizer que o Acordo de Paris busca uma resposta global sobre as mudanças climáticas e suas consequências. Dessa maneira, ele conta com apoio de potências mundiais para enfrentar o problema e achar uma solução.