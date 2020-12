4 filmes para você entender melhor a matemática

Muitos estudantes criam um certo preconceito quando o assunto é a Matemática. Muitos não conseguem enxergar o sentido de estudar diversos temas abordados nesta matéria.

No entanto, sem a Matemática o mundo que conhecemos hoje não existiria. Por isso, selecionamos filmes que demonstram a importância da Matemática na história da humanidade.

Se você está se preparando para os vestibulares, assim como para o Enem. Vale a pena ficar ligado nessas dicas de filmes, veja!

Dicas de filmes para entender a importância da Matemática

Veja abaixo uma lista com filmes que irão ajudar a compreender a importância da Matemática, veja:

A Grande Aposta

O filme mostra os antecedentes e as consequências da Crise Mundial Econômica de 2008.

No longa, quatro analistas utilizam estatísticas e modelos de previsões, para enxergar o colapso bancário e a instabilidade do modelo usado pelas agências de risco naquele período.

O filme tem como base a história real do analista Michael Lewis. Ademais, a teoria das probabilidades, são primordiais na Matemática demonstrada no longa.

O Homem Que Mudou o Jogo

O filme tem como base a história real do técnico de baseball do time Oakland A ‘s, ele contrata o especialista em estatística Peter Brand para identificar o desempenho dos jogadores do seu e outros times.

O longa mostra a modelagem algébrica dos problemas, munido da teoria das funções e profundos conhecimentos em estatística.

Além disso, traz à tona como os recrutadores selecionavam jogadores na época e como o modelo baseado na estatística realmente mudou o jogo.

Quebrando a Banca

A Teoria dos Jogos é retratada nesse filme. Também baseado em uma história real de um grupo de alunos do MIT “Massachusetts Institute of Technology” que tornaram-se grandes jogadores de blackjack.

Eles aplicavam técnicas de probabilidade condicional e estratégia que proporcionaram um maior número de vitórias nos jogos.

A Corrente do Bem

No longa, fica exemplificado o modelo de correntes matemáticas. Ou seja, um menino realiza um trabalho escolar, e tem em mente ajudar três pessoas.

Sendo assim, cada uma delas deviam obrigatoriamente a ajudar outras três, e assim sucessivamente, contudo, uma simples tarefa escolar toma uma proporção gigantesca.

O filme tornou-se interessante para quem busca entender progressões geométricas, tal qual crescimentos exponenciais, temas cobrados em diversos vestibulares, assim como no Enem.

E então, gostou das dicas?

Não deixe de ler também – Enem e concursos: Como ir bem em matemática.