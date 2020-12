As vagas temporárias de emprego estão disponíveis para diversos profissionais. São 42 oportunidades em supermercado no PR. O processo de seleção, portanto, está sendo realizado pela Agência do Trabalhador da cidade de Londrina. Veja, a seguir, todos os detalhes das vagas e como se inscrever!

Vagas temporárias de emprego

A Agência do Trabalhador de Londrina, no Paraná, fez a divulgação de 42 vagas de emprego temporárias disponíveis na rede de Supermercados Muffato. As oportunidades são para a seguinte função:

Os profissionais selecionados irão trabalhar durante os dias 19 até 31 de dezembro. Além disso, não é necessário ter experiência profissional na área para se candidatar. Contudo, é preciso que o candidato tenha pelo menos nível fundamental completo de escolaridade.

No total, a Agência do Trabalhador da cidade de Londrina está com disponibilidade de 391 oportunidades de emprego, onde 75 são vagas de caráter temporário.

Para consultar todas as vagas disponíveis no Sine de Londrina acesse o site.

Como se inscrever

Para se inscrever a uma das vagas temporárias de emprego no Supermercado Muffato, os interessados devem ir até a Agência do Trabalhador da cidade de Londrina, das 8 horas às 14 horas.

Entretanto, é necessário realizar o agendamento do atendimento presencial através do site.

Mantenha-se atualizado com as informações do Notícias Concursos!