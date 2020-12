4º árbitro é acusado de racismo, e PSG e Istanbul Basaksehir abandonam jogo

Um fato revoltante ocorreu logo no início da partida entre Paris Saint-Germain e Istanbul Basaksehir, nesta terça-feira, pela Champions League.

Aos 14 minutos do 1º tempo, o auxiliar-técnico do Basaksehir, o camaronês Pierre Webó, acusou o 4º árbitro do jogo, Sebastian Coltescu, de ter o ofendido com uso de termo racista.

Revoltados, os atletas da equipe turca conversaram por longo período com o árbitro Ovidiu Hategan e, em seguida, abandonaram o gramado no Parque dos Príncipes. O time do PSG se juntou aos protestos durante todo o tempo e também abandonou o gramado.

O atacante Demba Ba foi quem liderou o movimento. As câmeras flagraram a reclamação dele com o quarto árbitro.

“Você nunca diz ‘aquele cara branco’. Então por que quando você fala com um cara negro, você tem que dizer ‘aquele cara negro’?”, disse.

De acordo com a Uefa, a partida está temporariamente suspensa, mas deveria ser retomada às 18h (de Brasília).

Pelas redes sociais, o time turco foi direto: “Não ao racismo”.

Goksel Gumusdag, presidente do clube turco, avisou que o time só voltaria ao gramado se o quarto árbitro fosse retirado do jogo. A Uefa decidiu, então, substituí-lo por um juiz que estava no VAR.

Mesmo assim, o Istanbul Basaksehir não apareceu no horário previsto. A partida segue suspensa.

A notícia está em atualização