5 cenas de novelas que ficaram para 2021 · .

O ano de 2021 está logo ali e, com sua chegada, os noveleiros finalmente poderão acompanhar cenas importantes da dramaturgia que não foram ao ar em 2020 devido à pandemia do novo coronavírus (Covid-19). Desde março, os estúdios Globo tiveram seus trabalhos paralisados, e as obras inéditas foram interrompidas para assegurar a saúde da produção e elenco.

Durante esse período sem novelas, os espectadores tiveram que se contentar com as reprises de folhetins. Amor de Mãe virou Fina Estampa (2011), o horário de Salve-se Quem Puder tornou-se o espaço de Totalmente Demais (2016) e Novo Mundo (2017) tomou o lugar de Nos Tempos do Imperador.

Porém, depois de uma adoção rigorosa de protocolos, a produção de novelas inéditas da Globo voltou em agosto, e as gravações das tramas da nove e das sete foram finalizadas para 2021. Para celebrar a volta dos folhetins inéditos, o . elencou as cinco cenas mais esperadas pelo público noveleiro. Confira:

Encontro esperado entre mãe e filho

Lurdes e Domênico

A resolução do mistério principal na novela das nove ficou só para 2021. Quando Amor de Mãe voltar ao ar, Lurdes (Regina Casé) descobrirá que Danilo (Chay Suede) é seu filho perdido Domênico e que Thelma (Adriana Esteves) comprou o garoto depois de o seu herdeiro ter morrido em um incêndio.

Mesmo com os protocolos de segurança, que restringem o contato físico entre atores nas cenas, a Globo encontrou uma forma de fazer esse encontro de mãe e filho acontecer da maneira mais natural possível. Chay Suede e Regina Casé ficaram isolados em um hotel antes da gravação do momento.

Vilã pode ser presa no fim de Amor de Mãe

O fim de Thelma

No encerramento da primeira parte de Amor de Mãe, a antagonista de Manuela Dias matou Rita (Mariana Nunes), pois a mãe biológica de Camila (Jéssica Ellen) tinha descoberto a verdade sobre a identidade de Danilo. Porém, só em 2021 o público saberá qual será o destino de Thelma.

Entre as opções estão: apodrecer na cadeia depois de cometer o assassinato cruel, morrer de aneurisma antes que ela vá para trás das grades ou nunca ser pega pelas maldades que cometeu durante a trama. Em qual você aposta?

Romance no ar na volta das novela das sete

O beijo de Kyra e Alan

Assim como na gravação para o encontro emocionante de Lurdes e Domênico em Amor de Mãe, Thiago Fragoso e Vitória Strada também tiveram que se isolar durante alguns dias antes de gravarem o beijo de Alan e Kyra em Salve-se Quem Puder. O casal da trama de Daniel Ortiz finalizou a primeira fase da novela em clima de romance, mas ainda não concretizaram a relação.

Segundo informações da colunista Carla Bittercourt, do jornal Extra, a produção da Globo aproveitou que os atores ficaram isolados em um hotel e, de uma só vez, gravaram 20 sequências românticas para o casal. Ou seja, 2021 reserva bons momentos para quem torce para os dois personagens.

Selton Mello é Pedro 2º em novo folhetim

Selton Mello de volta

Depois de 20 anos sem atuar em novelas, Selton Mello será Pedro 2º em Nos Tempos do Imperador. Diferentemente de Amor de Mãe e Salve-se Quem Puder que tiveram que ser interrompidas no meio por conta da pandemia, a sequência de Novo Mundo (2017) nem chegou a estrear.

O último folhetim de que o ator havia participado foi Força de um Desejo (1999). Posteriormente, o artista privilegiou trabalhos para o cinema, como em A Mulher Invisível (2011) e O Auto da Compadecida (2000), e no mundo das séries, como Ligações Perigosas (2016) e Sessão de Terapia.

Cauã Reymond e Alinne Moraes em nova trama

Ex-casal em Um Lugar Ao Sol

Depois de Amor de Mãe, a próxima novela inédita das nove será Um Lugar ao Sol, de Licia Manzo. E os atores Cauã Reymond e Alinne Moraes interpretarão um par romântico na trama inédita prevista para estrear em 2021. O ex-casal já ficou junto na vida real e namorou entre os anos de 2003 e 2005.

No novo folhetim do horário nobre, Reymond interpretará dois irmãos gêmeos, e um deles estará em um triângulo amoroso com Alinne Moraes e Andréia Horta. A última vez em que o galã foi visto em uma novela foi A Regra do Jogo (2015).