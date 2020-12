5 dicas de como se adaptar ao ensino superior

Mesmo em meio à pandemia, com atrasos e novas regras, a maioria dos processos seletivos para ingresso no ensino superior estão ocorrendo. Desse modo, os vestibulares seguem recebendo inscrições e com datas marcadas para a aplicação das provas. Com isso, muitos vestibulandos estão prestes a ingressar em seus desejados cursos de graduação.

No entanto, poucos sabem como será a realidade no ensino superior. Por isso, selecionamos cinco dicas de como se adaptar ao ambiente da universidade e ao dia a dia da academia. Confira abaixo!

1. Tenha atenção aos horários das aulas

Em primeiro lugar, é de suma importância ter atenção a sua grade de aulas. Na universidade, o aluno tem mais autonomia e, por isso, tem também maior responsabilidade com sua trajetória estudantil. No primeiro semestre, as universidades costumam dar uma grande de disciplinas pronta para os alunos. No entanto, a partir do segundo semestre é comum que o estudante precise escolher quais disciplinas fará e organizar os horários.

2. Explore o seu curso

Outra dica muito importante é a de explorar o seu curso. Muitos estudantes ficam deslumbrados com a liberdade que recebem dentro da universidade e se esquecem do que é mais importante, que é conhecer o curso e ver as possibilidades de carreira dentro dele. Então, foque no que seu curso tem a oferecer. Busque, por exemplo, programas de extensão, de pesquisa, entre outros.

3. Organize uma rotina de estudos

Ter uma rotina de estudos bem organizada é fundamental para obter sucesso na sua graduação. No ensino superior, as disciplinas costumam ir além, são mais complexas e, portanto, demandam muito mais do aluno. O primeiro passo para dar conta é organizar bem os horários de estudo extraclasse.

4. Interaja com calouros e veteranos

Para ter maior facilidade na adaptação, estabelecer boas relações pode ser muito relevante, pois os colegas poderão ajudá-lo em caso de necessidade. Desse modo, interaja com os colegas calouros para montar grupos de estudo, por exemplo, e não deixe de manter contato com os alunos mais antigos, eles poderão ajudar a entender questões internas do curso e dar dicas dos melhores caminhos a seguir, como que professor escolher, por exemplo.

5. Conheça melhor o campus

Por fim, para se dar bem no ensino superior é preciso interagir bem com o espaço ao redor. Por isso, conhecer o campus, as bibliotecas, laboratórios, salas de pesquisa e espaços de interação social será de grande valia para você se sentir mais a vontade no seu novo ambiente de estudo.

