5 livros interessantes para ler nas férias

As férias são sem dúvidas o momento mais aguardado pelos estudantes, pois é a oportunidade de descansar e dar um tempo das obrigações e das demandas acadêmicas. No entanto, aproveitar as férias para se dedicar aos estudos pode ser uma estratégia eficaz. Apesar de parecer exaustivo, os benefícios são muitos, principalmente porque ajuda o aluno a manter o ritmo e a se aprofundar nas matérias.

Nesse sentido, uma atividade simples e que dá bons resultados é a leitura. Além disso, ler um livro pode ser também um momento de descanso e distração. Por isso, selecionamos 5 obras cruciais para enriquecer seu repertório nas férias. Confira!

5 livros para ler nas férias

A Nova Califórnia, de Lima Barreto

Em primeiro lugar, recomendamos uma obra de Lima Barreto. O livro traz a história de uma pacata cidade chamada Tubiacanga, que vira o centro de uma corrida desesperada e violenta por ouro. Desse modo, ao longo do texto, o autor constrói uma forte crítica social e questiona os valores da natureza humana.

O Povo Brasileiro, de Darcy Ribeiro

A obra é o registro de um dos maiores antropólogos brasileiros e que aborda a invasão da cultura europeia ao território brasileiro no século XVII. Assim, a obra conta ainda as tristes consequências desse processo e de como isso afetou irreversivelmente a construção da nacionalidade desse país.

A Filosofia Explica Grandes Questões da Humanidade, de Clóvis de Barros Filho e Júlio Pompeu

O livro disserta sobre as maiores questões da humanidade e, com uma linguagem simples, propõe argumentos que permitem o desenvolvimento de uma perspectiva dessas questões. Um livro indispensável para os que têm interesse em Filosofia.

A Peste, Albert Camus

Obra de sucesso internacional, o livro é uma ótima indicação nesse contexto de pandemia. Camus traz uma crítica genial ao regime nazista e através de uma analogia o compara com uma peste. O texto é dividido em quatro partes que conduzem o leitor a profundas reflexões existenciais.

Sapiens: Uma breve história da humanidade, de Yuval Noah Harari

Por fim, trazemos o livro Sapiens: Uma breve história da humanidade. Nele, o autor traça um panorama histórico com diversos acontecimentos relevantes para a humanidade e a formação das civilizações. Nesse sentido, é uma obra antropológica que apresenta uma visão ampla e consciente sobre o ser humano.

