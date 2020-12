5 séries que criaram as próprias tradições de Natal · .

Os episódios de Natal costumam entrar para a lista dos mais especiais das séries. Isso porque o clima de festas toma conta dos personagens, mesmo que eles não curtam muito esta época do ano e não façam questão de ter uma comemoração tradicional. Em Friends (1994-2004), por exemplo, os amigos abriram mão do típico jantar com mesa farta para ver Phoebe (Lisa Kudrow) cantando no Central Perk.

Já em Grey’s Anatomy, mesmo sem o espírito natalino, Meredith (Ellen Pompeo) deixou Izzie (Katherine Heigl) decorar sua casa para ver a amiga feliz. Em The Office (2005-2013), porém, um simples amigo secreto se tornou constrangedor entre os funcionários da empresa, que resolveram comemorar a data no escritório.

Confira cinco séries que criaram as próprias tradições de Natal:

rEPRODUÇÃO/nbc

O Natal de Friends foi no Central Perk

Friends

Friends tem vários episódios especiais de datas festivas, como Halloween e Ação de Graças. Obviamente, o Natal não ficaria de fora das comemorações da série e, nessa época do ano, os personagens da comédia mostram, mais do que nunca, que são uma família e festejam do seu jeito.

No décimo episódio da quarta temporada, inspirada pelo clima natalino, Phoebe quis compôr uma canção para homenagear os amigos, mas teve dificuldade para pensar em palavras que rimassem com os nomes da galera.

No fim do dia, o sexteto se reuniu no Central Perk, que estava todo enfeitado, para assistir à apresentação da loira. A música arrancou risadas e aplausos de todos que estavam na cafeteria, mesmo com as rimas de gosto duvidoso da artista. O episódio termina com os desejos de boas festas.

rEPRODUÇÃO/abc

Izzie (Katherine Heigl) impressionou os amigos

Grey’s Anatomy

Diferentemente da maior parte dos médicos de Grey’s Anatomy, Izzie adorava o Natal. No 12º episódio da segunda temporada do drama, a ex-modelo decorou toda a casa de Meredith, em um dos mais memoráveis capítulos da trama criada por Shonda Rhimes.

A protagonista, que morava com os amigos na época, deixou que a loira se ocupasse enfeitando o pinheiro e a lareira para dar suporte a ela, juntamente com George (T.R. Knight), que fingiu animação para que a colega de hospital não se sentisse mal. Para não perder o costume, o episódio terminou com uma reflexão da amada de Derek (Patrick Dempsey).

Chegar de um dia conturbado no trabalho e encontrar a casa no maior espírito natalino fez com que Meredith percebesse que a família em que se nasce é apenas um ponto de partida para que você cresça e encontre a sua tribo. A edição termina com Izzie, George, Meredith e Doc –o cachorro– deitados embaixo da árvore de Natal cheia de luzes piscando.

reprodução/abc

A família Dunphy trocou presentes

Modern Family

Natal em Modern Family (2009-2020) é sinônimo de mesa cheia e confusão. O décimo episódio da temporada de estreia do sitcom, o primeiro especial de Natal, já começou com Jay (Ed O’Neill) caindo em uma pegadinha de Manny (Rico Rodriguez), já que na Colômbia, onde ele e Gloria (Sofía Vergara) nasceram, nessa época as pessoas pregam peças umas nas outras.

Enquanto os dois sentiam falta dos costumes latinos, o veterano ficou saudoso ao perceber que ninguém mais comemorava a data como nos velhos tempos. Já Phil (Ty Burrell) e Claire (Julie Bowen) ameaçaram cancelar o Natal por uma traquinagem dos filhos, mas acabaram voltando atrás. Cameron (Eric Stonestreet) e Mitchell (Jesse Tyler Ferguson), por sua vez, levaram Lily (Ella Hiller/Jaden Hiller) ao shopping para ver o Papai Noel.

O episódio termina com as três famílias reunidas e misturando as tradições que cada um quer preservar, com direitos a fogos –como os colombianos gostam– e um vídeo de todos cantando Noite Feliz, já que Cameron sempre prepara uma apresentação artística para as festas.

rEPRODUÇÃO/nbc

Teve confraternização no escritório de The Office

The Office

Não existia local mais apropriado do que o escritório para os personagens de The Office (2005-2013) comemorarem o Natal. No décimo episódio da segunda temporada da comédia, Michael (Steve Carell) sugeriu um amigo secreto entre os funcionários da empresa e o presente deveria custar, em média, US$ 20.

As picuinhas já começaram quando os colegas passaram a disputar para ver quem seria o Papai Noel e quem seria o seu ajudante gnomo, função essa que sobrou para Dwight Schrute (Rainn Wilson). A corporação foi toda enfeitada, com direito a uma grande árvore de Natal para que todos deixassem seus presentes devidamente embrulhados.

Enquanto alguns compraram pôsteres ou chaveiros, Michael comprou um iPod para Ryan (B.J. Novak) e ficou extremamente decepcionado ao ganhar uma luva para forno, pois achava que o valor do presente era proporcional ao carinho que se tem pela pessoa. O momento de confraternização se tornou uma verdadeira torta de climão.

rEPRODUÇÃO/cbs

Rolou até abraço de agradecimento

The Big Bang Theory

Parece que presentear alguém não é uma tarefa fácil para os personagens das séries. No episódio 11 da segunda temporada de The Big Bang Theory (2007-2019), Penny (Kaley Cuoco) disse a Sheldon (Jim Parsons) que separou uma lembrança para ele e deixou o nerd louco porque ele teria que fazer o mesmo, apesar de ressaltar que “não celebra o antigo festival pagão da Saturnália”.

O protagonista disse que, em vez de a loira ter lhe dado um presente, ela lhe deu uma obrigação. Desesperado, o estudioso correu para o shopping com os amigos e acabou parando em uma loja de produtos para banho. Depois de muita indecisão, o maluquinho decidiu comprar cinco cestas repletas de mimos para a amiga –e sobrou para Howard (Simon Helberg) e Raj (Kunal Nayyar) a função de carregar tudo.

O plano de Sheldon era abrir seu presente primeiro, ir para o banheiro pesquisar o valor do agrado, entregar a cesta de valor aproximado e devolver as outras para a loja, conseguindo o reembolso.

Mas Penny lhe deu um guardanapo com o autógrafo de Leonard Nimoy (1931-2015), intérprete do Sr. Spock, de Star Trek (1966-1969). O nerd achou que nem todas os presentes que comprou seriam suficientes para retribuir o que ganhou, então deu um abraço na loira, o que fez com que o episódio se tornasse um marco para os fãs da série.