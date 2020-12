5 tendências tecnológicas para 2021

Certamente ainda há um longo caminho a percorrer antes de considerar o mundo como um ambiente pós-covid. Isso quer dizer que, em 2021, muitas tendências tecnológicas incorporadas aos negócios serão mantidas e até aprimoradas, algumas até que se estabeleça uma imunidade de rebanho, outras porque caíram no gosto dos consumidores. Veja algumas tendências para 2021.

1. Home office e videoconferência

O trabalho remoto provavelmente continuará em alta em 2021. Startup há menos de dez anos, o Zoom tornou-se uma das maiores empresas de videoconferência do planeta, assim como outras ferramentas como o Microsoft Teams e o Google Hangouts.

Fonte: Valentyn Ogirenko/ReutersFonte: Valentyn Ogirenko/Reuters

2. Entregas sem contato

Outra tendência criada durante a pandemia, as entregas sem contato tiveram nos Estados Unidos um aumento de 20% em relação a 2019. Hoje empresas como DoorDash, Postmates e Instacart oferecem opções de entrega drop-off, que acabaram adotadas pela Grubhub e Uber Eats. O cenário é tão promissor que a chinesa Meituan, e as startups americanas Mana, Starship e Nuro começaram a utilizar robôs no serviço.

3. Telessaúde e telemedicina

Clínicas e instituições de saúde se adaptaram para reduzir a exposição ao coronavírus, e passaram a oferecer consultas médicas em chats de vídeo, diagnósticos feitos por avatares de IA, receitas eletrônicas e entrega de medicamentos sem contato. Para 2021, a Forrester Research prevê quase 1 bilhão de consultas virtuais nos EUA.

Fonte: IOT Solutions/ReproduçãoFonte: IOT Solutions

4. Infraestrutura 5G

Já iniciada em vários países em 2020, a tecnologia de internet 5G terá atualizações de infraestrutura, novos utilitários e aplicativos, com reflexos em big techs e startups, mas também na vida das pessoas, em casas conectadas, cidades inteligentes e mobilidade autônoma.

5. IA, robótica, internet das coisas e automação industrial

Em 2021, com o retorno da atividade econômica, a automação, com o emprego da IA, da robótica e da internet das coisas, será uma solução para operar a manufatura durante a transição para a normalidade. Algumas fornecedoras como UBTech Robotics da China e CloudMinds dos EUA estarão em alta.