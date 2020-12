6 aplicativos para tradução de Código Morse

Samuel Finley Breese Morse é uma das pessoas mais conhecidas no meio da comunicação e eu acredito que você também já deve ter ouvido falar dele. A certeza que temos é de que o norte-americano ficou muito mais conhecido pelo seu sobrenome do que propriamente pelo nome. Para quem não sabe, Samuel foi o inventor do Código Morse.

O que é o Código Morse?

É uma das formas mais antigas de comunicação à distância da história. Ela funciona por meio de um sistema binário de representação de sinais gráficos, números e letras, utilizando diversas formas de comunicação:

pulsos elétricos transmitidos por cabo cabo;

ondas mecânicas;

sinais visuais (luzes acendendo e apagando);

ondas eletromagnéticas (sinais de rádio).

Mas fique tranquilo, atualmente não é necessário aprender o Código Morse, pois existem aplicativos para smartphone capazes de realizar esse trabalho.

Apps que traduzem o Código Morse

Abaixo, mostraremos uma lista com os 3 apps de Android e os 3 de iPhone (IOS) mais bem avaliados na Google Play e App Store para você escolher.

1 – Código Morse (Android)

O software criado pela Predefault permite traduzir textos em código Morse e vice-versa. Você pode compartilhar a mensagem com seus amigos por meio de sinais com o flash, vibração do celular e, até mesmo, por som. Um dos mais bem avaliados aplicativos de tradução de Código Morse possui um porém: não tem tradução para o Português. Todos os textos acabam sendo mostrados em Inglês.

2 – Morse Code Translator (Android)

Além de traduzir textos do Código Morse, o aplicativo da Bilgi Teknolojileri Ltd. permite o envio dos textos por meio de sons, vibração e luminosidade. O grande diferencial frente aos demais é que o app pode ser totalmente customizado. É possível mudar a velocidade, a frequência e o espaço em que se propaga a comunicação, facilitando a vida de quem quer aprender o código. O aplicativo também está em Inglês.

3 – Morse (Android)

A ferramenta da Marlove possui uma grande diferença frente aos demais: pode ser utilizado em Português. A interface é simples e fácil de entender, só que ele é bem simples: apenas servirá para traduzir o Código Morse. Ele não permite compartilhar as mensagens.

4 – Transmissor de Código Morse (IOS)

Este é o aplicativo mais bem avaliado para leitura de Código Morse da App Store. Criado pela Ivan Antic, não é totalmente gratuito, pois oferece compra dentro do programa. O software traduz o Código Morse e possui diversas funcionalidades, como transmissão de quatro maneiras diferentes e ainda traz a possibilidade de aprender a comunicação, com três níveis de dificuldade.

5 – Morse-Code

Feito pela Bhandarkar, a ferramenta possui um excelente visual. Além de traduzir os textos e códigos, ele permite o aprendizado do Código Morse, por meio de um tutorial. O único problema é que ele não apresenta uma versão em Português.

6 – Real-time morse translator (IOS)

Desenvolvido por Kasper Bentsen, o software é bem simples de ser utilizado e possui poucas funcionalidades, se comparado aos concorrentes. Ele suporta 50 caracteres e pode traduzir o texto para o Código Morse e vice-versa. Ainda possibilita copiar e colar os caracteres, mas não possui emissão de comunicação via Morse, por som, vibração ou áudio.

Reforçamos que todos os aplicativos são feitos por terceiros e previamente aprovados pelas lojas online. Não possuímos responsabilidade com relação a compatibilidade dos aplicativos no seu celular.