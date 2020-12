8 séries parecidas com Virgin River para quem terminou a 2ª temporada

Recentemente, a Netflix lançou a 2ª temporada de Virgin River, uma série para quem gosta de romances açucarados e cheios de nuances dramáticas.

A produção é uma adaptação dos livros escritos por Robyn Carr e mostra uma enfermeira chamada Mel (Alexandra Breckenridge) vivendo uma nova fase em uma cidadezinha no interior da Califórnia. Por lá, ela conhece Jack (Martin Henderson), que mexe verdadeiramente com seu coração.

Por mais que a série ainda não tenha sido renovada oficialmente para a 3ª temporada, os espectadores já estão ansiosos para saber o que vem por aí. Até lá, nada melhor do que assistir a uma produção similar, por isso esta lista está cheia de romances interessantes e outros temas que envolvem a produção da Netflix.

1. Heartland

Fonte: The CW/CBC

Heartland também é baseada em uma série de livros e talvez seja uma ótima pedida para passar o tempo. A produção canadense mergulha nos altos e nos baixos da vida de Amy (Amber Marshall) enquanto ela vive em um rancho afastado da cidade grande. Com suas expertises, a personagem consegue cuidar de cavalos que tiveram algum problema de saúde.

O drama não fica de fora em nenhum momento durante as 13 temporadas. O público vê vários conflitos familiares, perdas de entes queridos, entre outras situações que também são passíveis de identificação. Não perca tempo e corra para a Netflix para aproveitar cada minuto dessa série.

2. Sweet Magnolias

Fonte: Netflix

Outra série da Netflix e com diversos elementos parecidos com Virgin River é Sweet Magnolias. A produção é baseada nos romances escritos por Sherryl Woods e conta a história de Maddie (JoAnna Garcia Swisher), uma mãe de três filhos que quer recomeçar a vida após descobrir a traição de seu ex-marido.

Vivendo uma cidadezinha pequena, a personagem inicia um negócio com suas melhores amigas e engata um novo romance de tirar o fôlego com o treinador de beisebol do filho.

3. Northern Rescue

Fonte: CBC/Netflix

Por enquanto com apenas uma temporada composta de dez episódios, Northern Rescue tem uma atmosfera muito semelhante à de Virgin River. Apostando muito no drama, a produção aborda o recomeço de uma família após a morte inesperada da matriarca. Mudando-se para uma cidade no interior, os conflitos apresentados trazem desafios, problemas e segredos.

No fim das contas, a união entre pai e filhos acaba sendo algo interessante de se ver na tela, apesar dos pesares.

4. Outlander

Fonte: Starz

Outro romance igualmente interessante está em Outlander. A série apresenta Claire Randall (Caitriona Balfe), que consegue viajar no tempo e, ao retornar para uma época remota, apaixona-se por Jamie Fraser (Sam Heughan). O drama histórico apresenta diversos conflitos para que esse romance perdure. As quatro primeiras temporadas estão disponíveis no catálogo da Netflix.

5. Call the Midwife

Fonte: BBC/PBS

Nessa série britânica, o romance fica de lado para apresentar histórias médicas repletas de conflitos e dramas. A produção de época tece diversas discussões relevantes relacionadas a questões sociais, culturais e econômicas, seguindo o cotidiano de parteiras em Londres durante os anos 1950 e 1960.

A série está disponível no Amazon Prime Video.

6. Hart of Dixie

Fonte: The CW

O enredo de Hart of Dixie tem muitas coisas semelhantes com Virgin River. Ambas as protagonistas são profissionais da área da saúde que se mudam para cidades pequenas nas quais conhecem homens extremamente interessantes que as atraem.

Obviamente, a produção da The CW tem outras nuances, como festas, triângulos amorosos e relações tempestuosas entre os personagens.

7. Chesapeake Shores

Fonte: Hallmark Channel

Também baseada nos romances de Sherryl Woods, a série apresenta uma mãe divorciada (Meghan Ory) retornando com suas filhas a sua cidade natal para ajudar nos negócios da irmã. Por lá, ela se reencontra com um primeiro amor da adolescência (Jesse Metcalfe). Eles retomam o romance que nunca puderam concretizar enquanto lidam com diversos problemas dramáticos.

As quatro temporadas podem ser vistas na Netflix.

8. Everwood

Fonte: The WB/CW

Fechando a lista, temos Everwood, que estreou na The WB (atual The CW) em 2002. A série tem Treat Williams no elenco vivendo o Dr. Andy Brown, um médico que se muda com os filhos para uma cidade pequena para recuperar o sentido da vida depois de ficar viúvo. Por lá, ele tenta se reconectar com os filhos, já que sempre foi um pai ausente.

Diversas cenas dramáticas podem ser aguardadas pelos espectadores ao longo das quatro temporadas.