99 ganha realidade aumentada e integração com Google Street View

Uma grande reformulação dos aplicativos de transporte da 99, tanto de passageiros quanto de motoristas, está a caminho – e, de acordo com a empresa, a partir de janeiro, usuários poderão contar com recursos de realidade aumentada para encontrarem facilmente o local combinado para embarque em aeroportos. Ao abrir a câmera pela solução, setas e placas virtuais de sinalização indicarão, na tela, as informações necessárias ao encontro.

A novidade, anunciada em evento nesta quarta (2), chegará já neste mês para o aeroporto de Confins, em Minas Gerais, durante testes beta, e está prevista para o de Guarulhos (São Paulo) e o Santos Dumont (RJ) no primeiro trimestre de 2021. Fora deles, fica a cargo da integração com o Google Street View exibir uma foto do lugar marcado.

Outra implementação planejada é o uso de inteligência artificial para garantir mais segurança ao público, que se comunicará por meio de mensagens sempre que algo fugir do padrão nas viagens – como alteração significativa de percurso ou parada inesperada.

Setas e placas virtuais indicarão o caminho para o local de embarque em aeroportos.Fonte: Reprodução

Praticidade e benefícios

Além as mudanças citadas, motoristas ganharão um recurso voltado à criação de metas e ao planejamento semanal de receita, o que dispensa a necessidade de alimentação de planilhas externas – assim como uma loja com descontos e benefícios em produtos e serviços.

Por fim, a 99Pay, carteira digital da companhia, passará a atender todas as 1,6 mil cidades de abrangência de atuação da empresa (restrita, hoje, a nove delas), com a opção de, inclusive, se receber o troco de uma corrida por meio da tecnologia. Neste caso, espera-se, o processo estará completo até o fim do primeiro semestre de 2021.

