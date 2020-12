A Família Addams: Tim Burton quer o ator Johnny Depp na série

O portal americano Small Screen divulgou nesta sexta-feira (4) que fontes oficiais da produção expressaram o desejo de incluir Johnny Depp como protagonista da série A Família Addams. O diretor do seriado, Tim Burton, já atuou com Depp em diversos outros projetos, como Sweeney Todd e Edward Mãos de Tesoura. Porém, até o momento, a participação no elenco ainda não foi confirmada.

(Fonte: Getty Images/Reprodução)Fonte: Getty Images

Johnny Depp deve protagonizar A Família Addams

Ainda segundo o Small Screen, Burton conhece o ator como um dos únicos que poderia interpretar Goméz, o patriarca da família e marido da icônica Mortícia. Porém, a contratação poderia ser barrada pela equipe executiva da Netflix.

A resistência em escalar Depp acontece devido às diversas acusações de agressão física contra sua ex-mulher, Amber Heard. Logo, a plataforma de streaming busca evitar qualquer publicidade negativa envolvendo a série que deve se tornar um de seus títulos mais promissores.

Nesta nova produção de A Família Addams, Wandinha seria a personagem principal. A família assustadora vive nos dias atuais e o elenco da trama ficou por conta de Alfred Gough e Miles Miller. A dupla é conhecida por roteirizar Smallville.

Esta será uma interpretação diferente de tudo o que já foi lançado nos teatros e nos cinemas. Logo, vale a pena ficar de olho para conferir todos os detalhes dessa produção!

Até o momento, Tim Burton não deu nenhuma informação oficial sobre as negociações com a Netflix.

O que você acha sobre a possível contratação de Johnny Depp para interpretar Gomez na série?