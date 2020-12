A Fazenda 12 serviu para Lipe se livrar de fama de boy lixo, diz namorada · .

Namorada de Lipe Ribeiro, Yasmin Burihan acredita que A Fazenda 12 está sendo uma boa oportunidade para o público conhecer outra versão do influencer. “Estou muito feliz que ele finalmente conseguiu mostrar pras pessoas quem ele é, além do Lipe solteiro na putaria”, disse a morena, em uma live com Rafael Vieira, no perfil do De Férias Com o Ex Brasil no Instagram.

O casal se conheceu na terceira edição do reality show da MTV e teve uma passagem polêmica pelo programa. Na época, Yá [como a paulista é conhecida] queria compromisso, mas o eleito não conseguia ficar só com ela, sendo tachado de “boy lixo” e sofrendo rejeição de grande parte dos telespectadores, que condenavam o comportamento dele.

“Estou morrendo de saudade, cada dia que passa eu sinto mais a falta dele. A gente é muito grudado, acostumado a fazer tudo junto. Somos muito parceiros, muito amigos”, confidenciou a jornalista, ao ser questionada sobre como está lidando com a distância agora que o amado está confinado em Itapecerica da Serra.

“Muito feliz por tudo o que ele está mostrando, pela pessoa que ele está sendo, pelo caráter dele, pelo jogo dele, pelas amizades dele lá dentro, por tudo”, orgulhou-se ela, afirmando que o tempo que estão passando separados é por um bem maior.

Yasmin ainda revelou alguns detalhes sobre as participações dos dois no De Férias Com o Ex. Na temporada Celebs, ela saiu do mar para a surpresa de Lipe, que ficou chocado ao rever a ex –na época, eles haviam terminado o namoro. A intenção da blogueira era mostrar para ele que também podia curtir e ficar com quem ela quisesse, mas o amor falou mais alto e os dois reataram no fim da atração.

“A segunda vez [que ela participou do programa] foi especial pra mim pela minha história, minha e do Lipe. Achei muito mais legal chegar na praia do que esperar meu ex”, confessou, brincando que ver a cara de tacho do bonitão foi impagável.

Yá também contou que a primeira vez do casal diante das câmeras não foi fácil. A morena disse que pediu para que Lipe parasse, saiu do quarto e começou a chorar. “Fiquei desesperada, pensei: ‘Meu pai vai assistir, que é que eu tô fazendo?'”, revelou ela. A influencer dise que depois deixou rolar, mas que a primeira vez que dormiram juntos sem a presença das câmeras foi muito melhor.

Confira a live Segredos do De Férias Com o Ex Brasil com Yá Burihan: