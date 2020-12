A Fazenda 12 vira colônia de férias, e peões se acomodam na reta final · .

A Fazenda 12 virou uma verdadeira colônia de férias. Após a saída de Luiza Ambiel, o marasmo tomou conta do reality. Nos últimos dias, os peões estão promovendo até brincadeiras durante o tempo livre. Basquete e queimada são as apostas dos confinados para espantar o tédio.

Enquanto a paz reina dentro do confinamento, fora da sede, o público está órfão de entretenimento. De um lado, a produção do programa deixa a desejar quando o assunto é dinâmica para instigar o caos. De outro, os próprios participantes já se acostumaram a não fazer nada.

Lidi Lisboa comentou algumas vezes que tudo está muito parado ultimamente. “Não tem entretenimento”, disse ela em outra ocasião.

Alguns dos nomes que eram promessas para essa edição perderam a força ao longo do caminho. MC Mirella, uma das apostas da Record, até tentou ser vilã durante um tempo, mas se atrapalhou no confinamento após receber o carro de som enviado por seus fãs e ficou completamente perdida no jogo até ser eliminada na roça de 19 de novembro.

Jojo Todynho já demonstra cansaço e preguiça para brigar após meses confinada, além de reclamar de saudade de casa com frequência. Apesar da rixa com Biel, a funkeira assumiu um papel mais tranquilo nos últimos dias. Ela protagonizou um desentendimento com Lidi, mas, como sempre, tudo se acertou durante uma das festas.

Já Biel insiste em dizer que bateu recorde de votação nas últimas roças que enfrentou e, por isso, acha que nunca será eliminado. O cantor tenta limpar sua imagem dentro do confinamento e adotou uma postura vitimista, sem se expor demais.

Atualmente, restam oito participantes no jogo, sendo eles: Biel, Jojo, Lidi, Lipe Ribeiro, Mateus Carrieri, Mariano, Stéfani Bays e Tays Reis. Na última quinta-feira (3), Jakelyne Oliveira foi eliminada.

Desses oito confinados, Lipe, Mateus, Mariano, Stéfani e Tays pouco se esforçam para gerar algum tipo de conteúdo.

Para os próximos dias, a Record precisa encontrar uma maneira de salvar o que resta do reality rural. O programa chega ao fim em 17 de dezembro. Até lá, a emissora vai trazer de volta os participantes eliminados para dar uma agitada na competição.

Uma das ideias da produção é promover uma dinâmica para lavar roupa suja e, quem sabe, causar alguma desavença na sede em sua reta final. Resta saber se não será tarde demais para acordar os peões…

