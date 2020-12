A Força do Querer esbarra em Libertadores no SBT e tem pior terça no Ibope · .

Líder isolada e com folga na Grande São Paulo, A Força do Querer não passou imune aos efeitos da transmissão da Libertadores no SBT. No ar das 21h38 até 22h44 de ontem (15), a novela da Globo marcou 27,4 pontos e registrou o seu pior desempenho em uma terça-feira no Ibope.

Na comparação com as quatro semanas anteriores, a reprise do folhetim de Gloria Perez teve uma queda de 2,3 pontos de média. Mesmo com a audiência menor, A Força do Querer não foi ameaçada pela rival.

A transmissão de Palmeiras x Libertad no SBT ficou com 9,4 pontos de média, o segundo melhor desempenho da Libertadores na emissora de Silvio Santos e o índice mais alto desde que a competição deixou de ser exibida às quartas e passou para terça em TV aberta.

O jogo de futebol ficou na terceira colocação na Grande São Paulo. Em segundo, a Record também viu as suas novelas perderem audiência na comparação com as quatro terças anteriores, mas Amor Sem Igual se manteve na vice (8,9 x 8,2). Já Jesus foi derrotada: 7,5 x 9,4.

Confira as audiências de Globo, Record e SBT em 8 de dezembro na Grande São Paulo:

Média do dia (7h/0h): 14,3 Bom Dia São Paulo 7,4 Bom Dia Brasil 7,4 Mais Você 6,1 Encontro com Fátima Bernardes 6,3 SP1 10,2 Globo Esporte 11,7 Jornal Hoje 11,0 Sessão da Tarde: A Hora do Rush 2 11,2 Laços de Família 17,8 Malhação 18,1 Flor do Caribe 20,8 SP2 22,4 Haja Coração 23,2 Jornal Nacional 26,0 A Força do Querer 27,4 The Voice Brasil 13,8 Jornal da Globo 8,3 Conversa com Bial 5,9 Corujão 1: Resgate de Uma Família 4,7 Corujão 2: 5 Vezes Chico – O Velho e Sua Gente 3,6 Hora 1 4,2 Média do dia (7h/0h): 6,4 Balanço Geral Manhã (média das 5h-8h45) 2,1 Balanço Geral Manhã (rede) 1,7 Balanço Geral Manhã (local) 3,0 Fala Brasil 3,2 Hoje em Dia 4,4 JR 24H (Manhã) 4,6 Balanço Geral 7,2 Escrava Mãe 4,0 JR 24H (Tarde 1) 3,2 Cidade Alerta 6,5 JR 24H (Tarde 2) 4,9 Jornal da Record 7,6 Amor Sem Igual 8,9 Jesus 7,5 A Fazenda 12 14,8 JR 24H (Madrugada) 7,3 Igreja Universal do Reino de Deus 1,3

Média do dia (7h/0h): 5,3 Primeiro Impacto 3,4 Bom Dia & Cia 5,4 Triturando 3,5 Casos de Família 3,1 Triunfo do Amor 4,7 Quando me Apaixono 5,7 SBT Brasil 5,5 Roda a Roda 7,4 Cupom Premiado Baú 7,9 Libertadores: Palmeiras x Libertad 9,4 Programa do Ratinho 4,3 The Noite 3,8 Operação Mesquita 2,9 Triturando (reapresentação) 2,2 SBT Brasil (reapresentação) 2,1 Primeiro Impacto 2,5

Fonte: Emissoras