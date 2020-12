A Força do Querer patina na Globo e sofre para decolar no Ibope · .

Mesmo em um capítulo que mostrou a fuga de Rubinho (Emilio Dantas) da prisão, A Força do Querer não conseguiu decolar no Ibope da Grande São Paulo. Exibida entre 21h43 e 23h10 de terça-feira (1º), a trama anotou 29,4 pontos, a segunda pior audiência da reprise nesse dia da semana.

Além disso, o folhetim completou uma semana abaixo dos 30,0 pontos de média, o que ainda não havia acontecido. Com o desempenho ruim, a novela “das nove” ainda perdeu o posto de programa mais visto da TV para o Jornal Nacional (29,7) ontem.

A Globo tem prolongado A Força do Querer cada vez mais, com capítulos chegando ao fim depois das 23h. Essa é uma estratégia da emissora para frear A Fazenda 12 na Record e a Libertadores no SBT, mas a medida tem afastado telespectadores acostumados ao horário tradicional.

Confira as audiências de Globo, Record e SBT em 1º de dezembro na Grande São Paulo:

Média do dia (7h/0h): 15,3 Bom Dia São Paulo 7,5 Bom Dia Brasil 7,8 Mais Você 6,5 Encontro com Fátima Bernardes 6,5 SP1 10,6 Globo Esporte 11,3 Jornal Hoje 11,2 Sessão da Tarde: Quando em Roma 11,0 Laços de Família 17,6 Malhação 17,5 Flor do Caribe 20,1 SP2 24,2 Haja Coração 26,3 Jornal Nacional 29,7 A Força do Querer 29,4 The Voice Brasil 14,2 Jornal da Globo 9,6 Conversa com Bial 6,7 Corujão: Os Descendentes 4,6 Hora 1 4,5 Média do dia (7h/0h): 7,0 Balanço Geral Manhã (média das 5h-8h45) 2,6 Balanço Geral Manhã (rede) 2,1 Balanço Geral Manhã (local) 3,9 Fala Brasil 3,8 Hoje em Dia 4,4 JR 24H (Manhã) 4,6 Balanço Geral 7,9 Escrava Mãe 5,0 JR 24H (Tarde 1) 3,7 Cidade Alerta 7,1 JR 24H (Tarde 2) 6,3 Jornal da Record 9,9 Amor Sem Igual 9,7 Jesus 7,9 A Fazenda 12 14,2 JR 24H (Madrugada) 8,0 Inteligência e Fé 2,6 Igreja Universal do Reino de Deus 1,1

Média do dia (7h/0h): 5,5 Primeiro Impacto 3,8 Bom Dia & Cia 5,3 Triturando 4,0 Casos de Família 4,3 Triunfo do Amor 5,9 Quando me Apaixono 6,8 SBT Brasil 6,1 Roda a Roda 7,6 Cupom Premiado Baú 8,3 Libertadores: Flamengo x Racing 8,1 Programa do Ratinho 4,0 The Noite 3,2 Operação Mesquita 2,3 Triturando (reapresentação) 1,8 SBT Brasil (reapresentação) 1,8 Primeiro Impacto 2,3

Fonte: Emissoras