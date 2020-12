A sina do São Paulo na Neo Química Arena segue. Neste domingo (13), o Corinthians recebeu o time tricolor em seu estádio pela 25° rodada do Campeonato Brasileiro e saiu com a vitória por 1 a 0.

O resultado manteve a freguesia da equipe da Barra Funda contra os alvinegros dentro do estádio inaugurado em 2014. Em 13 partidas no local, foram dez vitórias corintianas e três empates.

Em seu perfil no Twitter, o Corinthians aproveitou o fato para provocar o Tricolor paulista, afirmando que segue ‘tudo igual’ nos confrontos em Itaquera.

Além disso, o clube lembrou do fato curioso que tomou as redes sociais na última semana, de a equipe seguir invicta em semana de lançamento de disco da cantora norte-americana Taylor Swift. “A freguesia já é das antigas, com disco novo da Taylor Swift então”, escreveu o perfil com uma citação da cantora.

O gol da partida foi marcado por Otero, na primeira etapa. Aproveitando falha de Reinaldo no campo de ataque, Cantillo fez belo lançamento para o venezuelano que, livre, chutou cruzado no canto de Tiago Volpi.

Com o resultado, o Corinthians assumiu a nona posição do Campeonato Brasileiro, com 33 pontos. O São Paulo segue na liderança, mas vê a vantagem para o Atlético-MG cair para quatro pontos.