Famosa pelo papel de modelo plus size na novela Aquele Beijo (2011), Renata Celidônio emagreceu quase 70 quilos após realizar uma cirurgia bariátrica em 2012, mas engordou 20 nos últimos dois anos. “Sempre disse: ‘A gente não opera a cabeça, então recuperar alguns quilos é normal’. E estou dentro do limite padrão”, declarou a atriz.

A intérprete de Marieta na trama escrita por Miguel Falabella relatou em entrevista à coluna de Patrícia Kogut que a quarentena devido à pandemia da Covid-19 acabou contribuindo para o ganho de peso.

“Vim ganhando nos últimos dois anos, mas isso se intensificou agora na quarentena. Então, estou num processo de recuperar um estilo de vida mais saudável porque percebi que não estou me sentido bem. Não é por vergonha do meu corpo, é apenas porque, quando estava mais magra, eu tinha mais disposição, respirava melhor e fazia melhor os exercícios”, contou Renata.

“Se eu emagrecer, vai ser consequência de voltar a ser saudável, praticar exercícios e manter uma alimentação equilibrada. Tenho feito isso e quero compartilhar com as pessoas. Se aceitar não é se largar. Não adianta dizer que gosta do seu corpo como é, mas ter exames horrorosos e se sentir infeliz quando sai de casa”, ressaltou a artista.

Sobre a cirurgia, a ex-funcionária da Globo também explicou sua motivação para entrar na faca, alegando que não foi uma motivação pura e somente estética.

“Operei porque odiava o meu corpo. Eu não era infeliz, mas estava triste por não conseguir caminhar e sentir dor no pé e no joelho quando me movimentava. E realmente não gostava da minha imagem. Hoje, com toda a sinceridade, afirmo que o peso é consequência. Não tenho mais essa cobrança e não sou escrava da balança. Sinto amor porque quem eu sou”, disse.

Em 2014, Renata participou do Encontro com Fátima Bernardes, e o programa exibiu um antes e depois da operação. Confira:

Renata Celidônio antes e depois da bariátrica

Atualmente, Renata Celidônio comanda o projeto Re Conecte-se, uma série de lives no Instagram em que debate sobre autoestima, comportamento e nutrição. Ela tem como objetivo ajudar as pessoas com problemas com a balança de forma individualizada.

“Recebo vários pedidos de ajuda e, na medida do possível, respondo. Mas, hoje em dia, faço questão de questionar quem vem me pedir dicas de como mudar a relação com o corpo: ‘Você quer emagrecer por amor ou por ódio ao seu corpo? Você pretende mudar por não gostar de quem é ou por se amar e querer ser a sua melhor versão?’. Pretendo trabalhar bastante essa questão a partir de agora”, desejou ela.

“Vou lançar um e-book para conseguir alcançar cada vez mais gente e montarei um grupo com algumas pessoas que eu poderei ajudar mais de perto. E, nesse processo, além de ajudar o outro, me ajudo também. Já passei por esse momento de rever a minha relação com o corpo”, confessou.

“Fico revendo entrevistas antigas que dei e penso que, por mais que eu tenha emagrecido muito e virado uma referência nesse sentido, minha visão estava descompassada. Eu queria ter um corpão padrão, me encaixar ali no que era vendido”, admitiu Renata, que sente um pouco de vergonha por sua mentalidade no passado.

“Fico vendo as tags que usava nas minhas fotos antigas e morro de vergonha, como ‘rumo ao IMC 25’, ‘projeto biquíni de lacinho’. Não apago nada porque quero me lembrar disso. Estava reproduzindo uma coisa que foi incutida em mim a vida inteira”, constatou a atriz.

Agora, Renata planeja se dedicar à carreira de atriz e ser mãe em breve. “Estou doida pra fazer um trabalho no teatro e morrendo de saudade de entrar no estúdio e gravar uma novela. Atuar sempre foi o meu plano A, o resto do que faço é paralelo”, finalizou a estrela de 43 anos.