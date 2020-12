O Corinthians criou uma freguesia contra o São Paulo em sua nova casa. Neste domingo (13), os comandados de Vágner Mancini derrotaram o São Paulo por 1 a 0, na Neo Química Arena, pela 25° rodada do Campeonato Brasileiro.

Vagner Mancini, técnico do Corinthians Getty Images

O resultado manteve a marca corintiana de não perder para o rival em seu novo estádio. Em 13 clássicos no local, os mandantes venceram 10 e as outras partidas terminaram em empate. Após o duelo, o comandante do Alvinegro admitiu que usou o fato de não ter perdido para o São Paulo no estádio como motivação para seu elenco manter a sina, durante a entrevista coletiva.

“Foi usado, sim, o tabu (na preleção), porque eu acho que isso, também, faz parte do jogo. Você incentivar para que isso se torne rotina. Enquanto estiver aqui, a gente não quer perder para ninguém, quanto mais diante de um rival”, disse.

O gol da partida foi marcado por Otero, aos 25 minutos da primeira etapa. Depois da saída errada de Reinaldo no campo de ataque, Cantillo fez bom lançamento para o venezuelano no ataque. O camisa 11 chutou cruzado ao entrar na área e tirou de Tiago Volpi.

O resultado colocou o Corinthians na 9° posição da tabela, com 33 pontos. No próximo dia 21, o time recebe o Goiás para tentar se aproximar do G-6.