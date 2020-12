‘A gente quer isso aí’

O Shakhtar Donetsk joga sua vida na Champions League nesta quarta-feira (9), em Milão, para enfrentar a Inter na última rodada da fase de grupos. O time ucraniano depende somente de si para se classificar para o mata-mata do torneio.

O atacante e camisa 10 da equipe, Júnior Moraes, falou sobre a situação do grupo e previu o ‘caos’ que será em caso de classificação da equipe ucraniana com o Borussia Mönchengladbach, em entrevista exclusiva ao ESPN.com.br.

“Você imagina como vai ser a reação do mundo do futebol se a classificação da próxima fase da Champions League for com Borussia Mönchengladbach e Shakhtar, deixando de fora Real Madrid e Inter de Milão?”, questionou o atleta.

“Acho que vai ser um caos, uma explosão de notícias, e a gente quer que seja isso aí. Então, temos que trabalhar muito para tentar”, completou.

E a partida decisiva com a Inter de Milão ainda tem como componente extra a semifinal da última Europa League, quando o time italiano venceu os ucranianos por 5 a 0 e se classificou para a decisão. Moraes disse que o clima pode se tornar de revanche pela derrota ainda estar entalada dentro da equipe.

“O que aconteceu na semifinal contra a Inter foi um jogo que a ferida ainda está aberta, incomoda a gente. A gente levava um jogo, até uns 67 minutos, 1 a 0, onde a gente teve uma chance clara de gol que a gente desperdiçou e logo depois isso acabou por desencadear os outros quatro gols. Acabamos perdendo a cabeça, temos muitos jogadores jovens, então, acaba a experiência contando muito”, afirmou.

“Mas a gente aprendeu, entendeu como que o time da Inter joga, não à toa conseguimos um empate no jogo de ida. Eliminá-los tem um gostinho a mais, pode ter certeza. Sabemos de toda dificuldade, mas ter essa chance de eliminar esses dois grandes clubes do futebol mundial seria muito interessante”, finalizou.

O Monchengladbach, que lidera com oito pontos, encara o Real Madrid, terceiro na chave com sete, nesta quarta-feira, às 17h, na Espanha. No mesmo horário, na Itália, o Shakhtar, segundo também com sete, visita a Inter, que está na quarta posição e com cinco pontos.