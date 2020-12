‘A gente queria e merecia uma sorte melhor’, diz Marcão sobre atuação do Fluminense diante do São Paulo

O técnico Marcão não escondeu sua frustração com a derrota por 2 a 1 do Fluminense para o São Paulo, na noite deste sábado, em jogo válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em entrevista coletiva no Maracanã, o comandante do Tricolor das Laranjeiras destacou que a equipe foi mais veloz e teve mais competitividade do que em partidas anteriores.

+ CONFIRA A TABELA DO CAMPEONATO BRASILEIRO

– No jogo do Atlético a equipe foi lenta, sem transição. Nesse jogo ferimos mais a equipe adversária, conseguimos ter mais velocidade no último terço, tivemos a chance de fazer o primeiro gol. Quando perdíamos o jogo, tivemos chances com Caio (Paulista), Fred, de situação melhor para o gol – e, em seguida, traçou um panorama sobre a postura dos seus comandados:

– Foi um jogo difícil, contra o líder do campeonato e nossa equipe duelou com eles o tempo todo. Foi resolvido no detalhe. Lógico que a gente queria e merecia uma sorte melhor, mas acredito que a gente melhorou no último terço de jogo – completou.

O técnico também exaltou a maneira como os jovens formaram o meio de campo. Aos seus olhos, o Tricolor das Laranjeiras soube conter o ímpeto adversário em jogadas pelo meio.

– Gostei do tripé (Yuri, Yago Felipe e Michel Araújo) nesse jogo contra um São Paulo que produz muito. Anulamos em alguns momentos a equipe do São Paulo. A gente tentará dar continuidade – mas, em seguida, falou que conta também com os veteranos:

– Lógico que a gente quer todo mundo inteiro para fazer a melhor escolha para o Fluminense – disse.

Os tricolores voltam a campo no dia 6 de janeiro, contra o Flamengo, às 21h30.