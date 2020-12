A História do Palavrão: veja trailer da série da Netflix com Nicolas Cage

A Netflix divulgou o trailer de A História do Palavrão, uma série apresentada por Nicolas Cage que guiará o público através de uma inusitada jornada para descobrir as origens de alguns dos palavrões mais utilizados pelo povo norte-americano.

A nova série terá seis episódios focados em seis palavrões diferentes. Cage irá buscar a origem de cada um deles e mostrar como eles são usados no cotidiano. Especialistas se aprofundarão no impacto que cada uma destas palavras tem na vida, no cotidiano, na cultura pop e até na ciência.

Dentre os especialistas estão Benjamin Bergen (PhD, Cientista Cognitivo, Autor de What The F), Mireille Miller-Young (PhD, Professora de Estudos Feministas), Elvis Mitchell (Crítico de Filmes/Apresentador do programa The Treatment na rádio KCRW), Melissa Mohr (PhD, Autora de Holy Sh*t: A Brief History of Swearing) e Kory Stamper (Lexicógrafo, autor de Word By Word).

No elenco de convidados estão os comediantes Joel Kim Booster, DeRay Davis, Open Mike Eagle, Nikki Glaser, Patti Harrison, London Hughes, Jim Jefferies, Zainab Johnson, Nick Offerman, Sarah Silverman, Baron Vaughn e Isiah Whitlock Jr.

Confira o trailer:

Descrição oficial de A História do Palavrão

“Uma educação em palavrões: a lição de história que você não sabia que precisava. A História do Palavrão, apresentado por Nicolas Cage, é uma série ruidosa e orgulhosamente profana que explora as origens, o uso da cultura pop, a ciência e o impacto cultural dos palavrões. Por meio de entrevistas com especialistas em etimologia, cultura pop, historiadores e artistas, a série de seis episódios mergulha nas origens de ‘F**k’, ‘Sh* t’, ‘B*tch’, ‘D**k’, ‘Pu**y’ e ‘Damn’”.

A História do Palavrão faz primeira apresentação em 5 de janeiro de 2021 na Netflix.