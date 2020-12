A lista dos 10 filmes mais pirateados da semana (28/12/2020)

Sucesso de bilheteria nos cinemas, Mulher-Maravilha 1984 também conquistou os usuários das plataformas de download de torrents, aparecendo como o filme mais pirateado dos últimos dias, conforme o ranking divulgado nesta segunda-feira (28) pelo TorrentFreak.

A produção, disponibilizada simultaneamente no serviço de streaming HBO Max durante o Natal, traz de volta Gal Gadot no papel da famosa super-heroína. Em meio à Guerra Fria, a Mulher-Maravilha tem pela frente dois novos vilões, o empresário Max Lord e a antiga amiga Barbara Minerva, ao mesmo tempo em que lida com um interesse amoroso.

Líder na semana anterior, Tenet agora está na 2ª posição, enquanto outra novidade, a animação Soul, exibida com exclusividade pelo Disney+, fecha o pódio. Na trama, o espectador é levado em uma jornada pelas ruas de Nova York e aos reinos cósmicos, na tentativa de descobrir respostas para as coisas mais importantes da vida.

Outra novidade em relação à lista da semana passada é Convenção das Bruxas (8º lugar), que volta a figurar entre os títulos mais baixados pelos internautas. No remake dos longa dos anos 1990, um garoto descobre que as bruxas pretendem transformar todas as crianças do mundo em ratos, ameaçando a sua existência.

No restante do ranking, tivemos apenas algumas mudanças de posição, como Os Croods 2, que caiu do 2º para o 4º lugar, e Monsters of Man passando da 5ª para a 10ª colocação. Já Destruição Final: O Último Refúgio ganhou uma posição, chegando ao 7º lugar.

Veja como ficou a lista dos 10 filmes mais pirateados da semana após a atualização mais recente, lembrando que o TecMundo não apoia os downloads ilegais. Recomendamos acessar qualquer tipo de conteúdo sempre pelos meios oficiais.

10. Monsters of Man

9. Another Round

8. Convenção das Bruxas

7. Destruição Final: O Último Refúgio

6. Skylines

5. Legado Explosivo

4. Os Croods 2: Uma Nova Era

3. Soul

2. Tenet

1. Mulher-Maravilha 1984