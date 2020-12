A partir de 2021 Penedo terá Secretaria Municipal exclusiva para Esportes

Trabalhar o esporte na cidade e nos povoados!

Foi com esse intuito que o prefeito eleito, Ronaldo Lopes, decidiu que a partir do dia 1º de janeiro de 2021 irá criar a Secretaria Municipal de Esportes. A notícia foi divulgada em primeira mão em uma entrevista concedida através de live para o Instagram do cronista esportivo, Robson Lessa.

Ronaldo também tratou logo de divulgar o nome de quem irá assumir essa pasta, trata-se do professor Givaldo Vasconcelos, mais conhecido por todos como Juquinha. O futuro secretário é educador físico e empresário bem-conceituado no ramo de loja com produtos esportivos, além de também ter uma belíssima passagem como presidente do Sport Club Penedense, clube de futebol mais antigo de Alagoas. Quem assumirá a coordenação da pasta é o ex-jogador e ex-técnico de futebol , Evanílson Nunes.

O prefeito eleito ressaltou que deverá extinguir uma secretaria para criação desta pasta. Ele também enfatizou que o nome do secretário foi escolhido após várias sugestões de desportistas de Penedo, além é claro pelo belo trabalho e conhecimento que Juquinha possuí na área.