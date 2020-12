‘A pedidos da Globo’, jogo entre Grêmio e Flamengo é reagendado; veja data e horário

Na última sexta-feira, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) emitiu um informe com partidas reagendadas da 28ª rodada do Brasileirão, além de externar que outros duelos “sofreram alterações de horário, a pedidos do Grupo Globo, que solicitou a mudança a fim de melhor encaixe das partidas em sua grade de programação”. Um deles é entre Grêmio e Flamengo.

O jogo, a ser realizado na Arena do Grêmio e válido pela 23ª rodada, ainda foi não disputado por conta de compromissos dos times na Libertadores, no fim do mês passado. A partida foi agenda pela segunda vez: passou do dia 27 de janeiro para 28 de janeiro (quinta-feira), às 20h.