O técnico do São Paulo, Fernando Diniz, procurou tranquilizar os torcedores, temerosos em relação a uma possível séria lesão de Luciano, que foi substituído ainda no primeiro tempo do clássico contra o Corinthians, neste domingo, em Itaquera. De acordo, com o comandante tricolor, o artilheiro da equipe no Campeonato Brasileiro não deve ter sofrido qualquer tipo de problema mais grave.

“A gente vai reavaliar amanhã, o Luciano saiu com um desconforto muscular no adutor. Mas, a princípio, não é uma lesão grave, porque ele tentou continuar no jogo. Se fosse grave, ele sairia de imediato”, afirmou Fernando Diniz.

Luciano acabou sentindo após uma arrancada em uma investida do São Paulo no ataque. O jogador recebeu atendimento médico, foi retirado do gramado, mas fez questão de retornar para a partida, tentando seguir. Entretanto, foi necessário apenas mais alguns instantes para ele perceber que realmente não tinha mais condições de atuar.

Luciano é o artilheiro do São Paulo no Campeonato Brasileiro, com 12 gols. Ao lado de Brenner, o camisa 11 é o responsável pela metade dos gols do time na competição por pontos corridos, além de participar ativamente com assistências para seus companheiros.

Caso Luciano não reúna condições de atuar contra o Atlético-MG, quarta-feira, no Morumbi, Fernando Diniz deverá optar por Pablo, repetindo a substituição feita no clássico contra o Corinthians. Santiago Tréllez e Gonzalo Carneiro seriam outras opções de ofício.