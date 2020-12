A Tecnologia e as Obrigatoriedades Implícitas às Empresas

As obrigatoriedades implícitas do mercado tecnológico

O avanço da tecnologia obriga o mercado a acompanhar as mudanças, ainda que de forma implícita.

Sendo assim, as inovações chegam à empresa de forma direta ou indireta. Entretanto, é importante que as inovações sejam aderidas pelas empresas e não impostas pelo mercado. Visto que quando um negócio adere a uma tecnologia por conta da sobrevivência, ela perde o prazo do planejamento, o que gera entraves internos.

Planejamento orçamentário e o avanço da tecnologia

Ao passo que muitas empresas não planejam orçamentos para implementações em suas áreas, o que prejudica a empresa quando é necessário implementar uma melhoria por questões de permanência no mercado.

Todavia, essa obrigatoriedade não é declarada. De maneira que é uma obrigação implícita às novas demandas do mercado. Sendo assim, é viável que as empresas se adaptem as mudanças para que possam crescer conforme a tecnologia avança.

Tecnologia Omnichannel e sistema Home Office

Alguns exemplos de mudanças oriundas do avanço tecnologia que podem viáveis às empresas no mercado atual são a tecnologia Omnichannel e o Home Office.

A tecnologia Omnichannel se refere a integração de canais da empresa, de modo que funcionam de forma integrada. Dessa forma a experiência do cliente fica otimizada, tanto em vendas quanto no quesito atendimento.

Demandas urgentes para sobrevivência da marca no mercado

Já o sistema Home Office ficou evidenciado como urgente na situação pandêmica atual. Ao passo que já é algo comum às empresas no mercado global. No entanto, muitas empresas aderiram a esse sistema apenas por conta da urgência do mercado.

O que fez com que muitos sistemas não funcionassem em todo o seu potencial, visto que a infraestrutura da empresa não estava pronta para essa demanda.

Por isso, atuar com antecipação às necessidades oriundas da tecnologia é sempre mais assertivo para corroborar o crescimento de uma empresa no mercado.