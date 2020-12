A União Estratégica – Marketing Digital

Marketing Digital pode ser um diferencial competitivo no mercado

O marketing digital é uma inovação que visa gerar valor às empresas, dentre outros objetivos, como atrair o público, construir um relacionamento com o cliente, ser um diferencial competitivo.

No entanto, não apenas esses objetivos competem ao Marketing Digital, como também a todas as áreas da empresa. Por isso, em muitas empresas é importante atuar com em conjunto, unindo estratégias para viabilizar a objetividade da empresa.

Smarketing é o começo de um processo inovador?

Essa união já está formalizada entre as vendas e o Marketing Digital, no conceito Smarketing ou ainda, Vendarketing.

Sendo assim, as uniões entre as áreas é uma forma de quebrar paradigmas e barreiras físicas na gestão. Uma vez que os objetivos das áreas se complementam, sendo uma visão holística que parte dos retornos do Marketing Digital.

Objetividade holística e quebra de paradigmas

Seria então o mesmo paradigma de outras situações em uma empresa. Por isso, está cada vez mais comum a união entre as áreas para que os objetivos da empresa sejam alcançados.

Cada vez mais as empresas entendem as necessidades de forma holística, e os dados oriundos dos sistemas de Marketing Digital ajudam muito nessa objetividade.

Gerar valor através do compartilhamento de informações

Uma vez que os retornos do setor informam à empresa qual é o objetivo do cliente, o que ele busca, bem como qual é o produto que ele aceita ou não no mercado atual.

Por isso, cada vez mais o compartilhamento de informações entre as áreas se torna um diferencial competitivo. Portanto, através do Marketing Digital é possível gerar valor à empresa de forma direta e indireta.