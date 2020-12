A Vingança dos Nerds ganhará reboot produzido por Seth MacFarlane

Famosa comédia estudantil dos anos 1980, A Vingança dos Nerds (1984) ganhará uma nova versão produzida pelo ator e produtor Seth MacFarlane (Uma Família da Pesada).

Mas para quem pensa que o novo filme será o remake do longa dos anos 1980, a história não é bem assim. Ao longo dos anos, A Vingança dos Nerds tem sido criticado por abordagens machistas e até por uma representação de abuso sexual, o que fez com que o filme não tenha envelhecido bem.

Por isso, o longa será adaptado para a cultura nerd dos dias atuais, trazendo a questão do que é ser um geek no século XXI. O filme original acompanhava um grupo de nerds de uma universidade que resolvia se vingar dos atletas que os excluíam.

Os irmãos Lucas vão atuar no novo filme. (Fonte: Getty Images / Drew Angerer)

O reboot será estrelado e roteirizado pelos gêmeos Keith e Kenny Lucas (Anjos da Lei 2). A dupla dividirá o roteiro com Alex Rubens (Rick and Morty). Seth MacFarlane será o produtor do longa ao lado de Erica Huggins (A Torre Negra).

O filme teve diversas sequências entre os anos 1980 e 1990. Em 2006, a 20th Century Fox tentou fazer um remake com Adam Brody (The O.C), mas o projeto foi cancelado após duas semanas de produção.