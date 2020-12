‘A vítima sou eu’, rebate Ariadna Arantes após ameaça de processo de Lary Bottino · .

Mais um capítulo da treta envolvendo as amigas da cantora Anitta. Desta vez, Lary Bottino disse que irá processar Ariadna Arantes por ter sido acusada de roubar uma pulseira da ex-BBB. A ex-BBB, no entanto, não ficou calada e publicou alguns vídeos no Stories do Instagram. “A vítima nessa história sou eu”, rebateu

“O mundo não gira em torno de você, não, patricinha. Você tá pensando que você é o quê? Olha pra mim! Eu tenho 36 anos de idade. Eu nunca precisei pegar nada de ninguém, não. Tudo que eu uso é meu, querida. Eu fui muito bem vestida pra Croácia. Eu paguei meu hotel, não fiquei escorada em ninguém, paguei minha comida”, disse ela, ao lembrar de uma viagem que fez ao lado de Anitta e Lary Bottino neste ano.

Ariadna aproveitou a situação para alfinetar a ex-De Férias com o Ex que, em outro vídeo, disse ter muitos amigos milionários. “Eu não dependo de ninguém. Eu sou pobre, mas eu só boto os pés onde eu posso”, continuou.

Para completar, a ex-sister ressaltou que não tem motivos para ser processada já que ela foi a prejudicada na situação após Laryssa levar sua pulseira embora.

“Aprende a ser gente. Quer me processar? Vai lá me processar, vamos então ver quem vai ganhar essa parada. Vamos ver qual vai ser o juiz que vai ter o bom senso de querer me processar, de me botar pra pagar R$ 30 mil, sendo que a vítima nessa história sou eu, Laryssa Bottino. Toma vergonha na sua cara!”, acrescentou.

Em entrevista à coluna de Fábia Oliveira, Lary disse que processará a ex-amiga. “Estou entrando com medidas jurídicas contra Ariadna Arantes por difamação e uso indevido de imagem. Em nenhum momento pensei que precisaria chegar a este ponto, ainda mais por um motivo tão baixo e que poderia ter sido resolvido de maneira muito mais simples”, declarou.

Assista ao vídeo a seguir: