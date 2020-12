Abel admite primeiro tempo abaixo do esperado e justifica escalação da semifinal

O Palmeiras teve dificuldades diante do América-MG e precisou buscar o empate na primeira semifinal da Copa do Brasil, disputada na noite desta quarta-feira. No Allianz Parque, o técnico Abel Ferreira admitiu o primeiro tempo abaixo do esperado e falou sobre a decisão de deixar Matias Viña, Luan e Luiz Adriano no banco.

Na etapa inicial, após falha grosseira de Emerson Santos, Ademir colocou o América-MG em vantagem, mas Gustavo Gomez empatou de cabeça em lateral cobrado por Marcos Rocha. O Palmeiras dominou a metade final, o que não foi suficiente para evitar a igualdade.

“Não fizemos um bom primeiro tempo, sobretudo na velocidade da circulação. Pensamos muito bom a bola nos pés. Temos que fazer a bola rodar de um lado para o outro, jogando simples e rápido. Quando a bola está parada nos pés, nosso adversário fecha mais rápido os espaços”, iniciou o treinador.

“No segundo tempo, queríamos ganhar e fizemos tudo por isso. Encostamos nosso adversário atrás, tivemos 11 finalizações dentro da grande área e criamos uma chance flagrante do Luiz em frente ao goleiro. Mas o futebol é eficácia e a verdade é que não estivemos tão assertivos no último terço”, completou.

Abel Ferreira armou o time titular para a primeira semifinal da Copa do Brasil com Gustavo Scarpa, Emerson Santos e Willian nos lugares de Matias Viña, Luan e Luiz Adriano. Questionado sobre a escalação, o técnico português procurou tratar a situação com naturalidade.

“São opções do treinador. Nesse ano, temos calendário muito congestionado. Não dá para descansar e temos que, muitas vezes, apelar ao espírito de sacrifício. Mas são opções, como foram outras em outros jogos e como vão ser no futuro. Não jogamos só com os 11 que entram e temos cinco substituições a fazer”, declarou.