Abel Braga acerta a sua continuidade no Inter até o fim do Brasileirão

Fim do mistério. Após revelar um bate-papo com a diretoria do Internacional, o técnico Abel Braga anunciou a permanência no Colorado até o fim do Campeonato Brasileiro.

Em comunicado divulgado no início da noite de segunda-feira, o treinador não escondeu a sua felicidade ao dar continuidade no projeto.

“Acredito que foi o melhor para o Internacional e pra mim. Todos sabem da minha relação com o clube, o enorme carinho que tenho pela instituição e com o torcedor. Hoje, os jogadores já entendem perfeitamente a minha forma de trabalhar e o que eu quero deles. Têm respondido muito bem nos treinos e nas partidas. E ainda podem render mais. Eles trabalham muito e, o melhor de tudo, o ambiente é favorável. Estou feliz”, disse.

Ídolo da torcida, Abel Braga voltou ao Inter em novembro para assumir a vaga de Eduardo Coudet, e o time demorou a entrar nos trilhos. Porém, obteve três vitórias consecutivas no Brasileirão e consolidou o time no G4.