Abel Braga ainda não decidiu se fica no Internacional em 2021

Após a vitória do Internacional diante do Bahia na Arena Fonte Nova, o técnico Abel Braga concedeu entrevista e falou sobre o seu futuro no clube, que ainda é incerto. O contrato é válido até fevereiro de 2021, mas a diretoria do Inter negocia a chegada de Miguel Ángel Ramírez, que já deixou o Independiente Del Valle.

Sincero, Abelão revelou que bateu um papo com a diretoria neste fim de semana e afirmou que não existe a possibilidade de trabalhar em conjunto com a nova comissão técnica.

– A decisão vai ser resolvida com um acordo, como sempre foi. Ontem (sábado), conversamos e expus o meu ponto de vista. Foi exposto o ponto de vista da direção, que é soberana para escolher quem bem quiser. Vamos resolver se é interessante continuar ou não é – declarou.

Abel deixou claro que não há possibilidade de ele trabalhar junto com Ramírez no Colorado. Sendo assim, se o técnico espanhol realmente fechar com o clube, Abelão deve sair.

– Ele não é auxiliar e nem eu. Ele trabalha de um lado e eu do outro. Isso aí não há hipótese. O que ainda não está definido é se saio ou continuo – declarou.