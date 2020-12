Abel Braga revela reunião com presidente do Internacional e pedido à direção: ‘Está tudo muito claro’

O Internacional parece estar se recuperando ainda que lentamente da saída de Eduardo Coudet ao Celta de Vigo e a chegada de Abel Braga.

Após um período de instabilidade, eliminações na Conmebol Libertadores e na Copa do Brasil, o Colorado venceu o Bahia, neste domingo, fora de casa, por 2 a 1, e segue sonhando ainda com o título do Brasileirão.

Porém, o Internacional pode sofrer com mais uma alteração em breve. O ESPN.com.br apurou nos últimos dias que a Miguel Ángel Ramírez deve assumir o comando do Colorado após anunciar o adeus ao Independiente del Valle, do Equador.

O espanhol está na Europa para as festas de final de ano e deve chegar ao Internacional para o início da temporada 2021. Perguntado a respeito do futuro, o técnico Abel Braga tentou despistar e falou pouco sobre uma possível permanência no Inter.

Porém, o comandante deixou claro que tem gostado da postura do presidente Alessandro Barcellos, atual mandatário do Colorado.

“Eu tive uma reunião de meia hora com o presidente na semana. Gostei bastante da nossa conversa. Eu deixei claro o meu posicionamento, ele deixou o dele, mas foi tudo muito bom. Tenho gostado da postura. Vamos ver, meu futuro pode ser definido hoje, amanhã, daqui meia hora. É muito difícil falar agora. Meu único pedido a eles é que sejam limpos e que falem a verdade”.

Sobre uma hipotética possibilidade de trabalhar ao lado do espanhol, Abel descartou de bate pronto: ‘Nem ele é auxiliar técnico e nem eu. O que vai ficar definido é se eu vou ficar ou se vou embora. É apenas isso que vai acontecer”.

“O mais importante é onde eu estou e como eu estou. Independentemente de onde eu estiver, eu sempre vou gostar do Inter. Desde 1988. Eu gostaria e vou gostar sempre que as pessoas trabalhem com a verdade comigo. Desta vez, o presidente me colocou uma série de coisas, eu coloquei e é algo que vamos resolver lá na frente”.