Abel Braga se acerta com diretoria e segue no Inter até o final do Brasileirão

O técnico Abel Braga seguirá no comando do Internacional até o final do Campeonato Brasileiro. Segundo o portal GaúchaZH, o treinador chegou a um acordo com o novo presidente do clube, Alessandro Barcelos, e estabeleceu que vai cumprir seu contrato com o Colorado.

O veículo ressalta que ambas as partes apostam na continuidade por conta da chance de o Inter conquistar o título do Brasileirão. O vínculo de Abel com o time gaúcho vai até 24 de fevereiro.

Apesar da permanência de Abel, o Inter já possui um acerto com o espanhol Miguel Ángel Ramírez. O técnico anunciou que não seguirá no Independiente Del Valle e deve assumir o comando do Colorado em 2021.

Abel Braga voltou à equipe gaúcha em novembro para ocupar o lugar deixado por Eduardo Coudet. Em sua sétima passagem pelo clube, possui cinco vitórias em 11 partidas.