Abel congratula time e valoriza vitória sobre o Libertad: “Detesto desrespeito a adversário”

Recuperado de covid-19, Abel Ferreira viu do banco de reservas uma vitória convincente do Palmeiras sobre o Libertad na noite desta terça-feira. No Allianz Parque, o técnico português elogiou o adversário para valorizar a classificação e parabenizou seu time após a vaga nas semifinais da Copa Libertadores.

“Não concordo que nossos adversários são sempre mais acessíveis. Temos que entender que, se chegaram às quartas da Libertadores, é porque têm qualidade. Detesto quando se desrespeita um adversário. Detesto, porque, se chegaram até aqui, é porque têm qualidade e devemos respeitar 100% todos os adversários”, disse Abel.

Na primeira partida pelas quartas de final, disputada no Estádio Defensores del Chaco, o Palmeiras encontrou dificuldades e empatou por 1 a 1 contra o Libertad. Durante seu discurso, Abel Ferreira citou o duro confronto travado pelo Palmeiras na capital paraguaia.

“Fomos buscar o 1 a 1 lá contra o Libertad em um jogo difícil, contra um time que tem uma forma de jogar muito específica e joga muito bem. É uma equipe muito agressiva, que tem jogo direto, vertical, como há muito tempo eu já não via. Meu time foi competente e sério diante de um rival que teve todo mérito de chegar”, declarou.

No Allianz Parque, o Palmeiras abriu o placar por meio de Gustavo Scarpa no primeiro tempo e, após a expulsão de Piris, ampliou na etapa complementar com Rony e Gabriel Menino. Após a classificação às semifinais da Copa Libertadores, o elenco ganhou elogios de Abel Ferreira.

“Não vou entrar nessa onda, porque todos os jogos são difíceis. Sabemos que, quando começam a teorizar que há jogos mais fáceis do que outros, existe sempre uma tendência de relaxar e quero aqui dar os parabéns à minha equipe pela forma sólida, competente e unida que jogou, com qualidade muito boa em alguns momentos”, disse.