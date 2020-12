Abel dá folga ao elenco no dia 1º, mas conta com “sacrifício” dos atletas na virada

Após treinar na manhã desta quinta-feira, o elenco palmeirense ganhará folga no dia 1º de janeiro de 2021. Com o time ainda envolvido na Copa do Brasil, na Libertadores e no Campeonato Brasileiro, o técnico português Abel Ferreira conta com parcimônia dos atletas na virada.

“Os desafios são colocados em tudo na vida e temos que fazer opções. Um profissional de futebol que joga no Palmeiras tem um salário diferenciado das outras pessoas. Temos que agradecer todos os dias a oportunidade que Deus nos deu e entender que há sacrifícios a fazer”, iniciou Abel.

Após folgar na sexta-feira, o elenco tem reapresentação programada para a tarde de sábado, na Academia de Futebol. Às 21h30 (de Brasília) de terça, pela semifinal da Copa Libertadores, o Palmeiras entra em campo para enfrentar o River Plate, em Avellaneda.

“Eu poderia ficar até às 4 (horas), poderia beber duas ou três, mas tenho que me deitar às 2 (horas). Estar com minha família e dizer que está na hora de descansar, porque há um objetivo, que é histórico e queremos muito conquistar. Por isso, vamos ter que ceder e, nesse momento, fazer sacrifícios para colher à frente”, afirmou Abel.

Na decisão da Copa do Brasil, o Palmeiras enfrentará o Grêmio, que eliminou o São Paulo na outra semifinal. As duas finais estão inicialmente previstas para os dias 3 e 10 de fevereiro de 2021, com mandos de campo a serem definidos pela CBF por sorteio.

“Temos que fazer (sacrifícios), porque somos profissionais. Naquilo que depende da nossa instrução e do nosso discurso, vamos fazer tudo para estar preparados para lutar com o máximo que temos por esse objetivo”, reiterou o comandante português.