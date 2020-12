Abel diz que permanência no Inter segue indefinida, mas reitera vontade de ficar

O Internacional ainda não definiu quem comandará a equipe em 2021. Com o presidente eleito Alessandro Barcellos pronto para tomar posse, o Colorado pode manter Abel Braga até o final da temporada, ou já trazer o espanhol Miguel Àngel Ramírez, ex-Independiente Del Valle.

Na coletiva após a vitória do Inter sobre o Bahia, Abel disse que a situação segue indefinida, mas que deverá ser acordada nos próximos dias com o novo presidente.

“Eu prefiro falar que nos últimos 15 pontos ganhamos 11, que isso é muito bom. É muito difícil jogar aqui. Em relação ao próximo ano, conversei com o presidente ontem, o papo foi legal, e vamos ver, amanhã, depois de amanhã. Agora é pensar nesse grande resultado e nessa dedicação do grupo que foi muito importante”, contou.

“Sei o que ele (Barcellos) pensa, o que ele quer para o Inter e eu pedi para que as coisas fossem definidas após o final de jogo”, seguiu.

Perguntado se poderia trabalhar ao lado de Ramírez, Abel deixou claro que não é uma possibilidade. “Ele não é auxiliar nem eu, ele trabalha de um lado e eu do outro”, disse.

“A decisão vai ser decidida em acordo. A diretoria é soberana, eu vim para o Inter com um objetivo: fazer o melhor, e sempre acreditando que podia fazer um bom trabalho. A minha ideia é ficar até dezembro do ano que vem. Vamos conversar e o que ficar resolvido, tanto do meu lado quanto da presidência, vai ser pensando o que é melhor para o Inter”, encerrou o técnico.

Com a vitória neste domingo, a terceira seguida no Brasileiro, o Colorado chegou aos 47 pontos no Brasileiro e encostou no vice-líder Atlético-MG, que tem 49. Com Abel ou Ramírez, a equipe volta em campo no próximo dia 7 de janeiro, contra o Ceará fora de casa.