Abel Ferreira lamenta falta de intensidade do Palmeiras diante do América-MG, na Copa do Brasil

Após o segundo jogo consecutivo sem vitória no comando do Palmeiras, Abel Ferreira concedeu entrevista coletiva no Allianz Parque e lamentou a falta de intensidade no primeiro tempo do empate por 1 a 1, nesta quarta-feira (23), contra o América-MG, pela semifinal da Copa do Brasil.

– Não fizemos um bom primeiro tempo, sobretudo na velocidade. Temos que jogar simples e rápido, entrar com dinâmica e uma velocidade maior. Jogar simples e não pensar com a bola. A bola não pode parar, ela não cansa. Era um jogo para acelerar por fora, e não centralizar. Temos que melhorar. Nossos homens de frente tem que correr para frente – analisou o português.

O comandante alviverde também falou sobre a dificuldade de treinar a equipe, uma vez que os jogadores estão constantemente em processo de recuperação física visando o próximo desafio do calendário.

– Se me perguntar se eu gosto de trocar os jogadores de posições, não gosto. Gosto de especializar, mas não tenho tempo para treinar. Não exercitamos porque eles estão sempre em contexto de recuperação. Gabriel Menino foi para o meio por conta da lesão do Patrick (de Paula) – disse o treinador.

Diante do desgaste apresentado pelo time nos últimos compromissos, Abel Ferreira pode entrar com uma equipe ainda mais alternativa no duelo diante do Red Bull Bragantino, previsto para este domingo (27), no Allianz Parque, pela 27ª rodada do Brasileirão.