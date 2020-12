Abel Ferreira lembra de Mourinho e De Bruyne para exaltar Rony: ‘Temos que dar tempo’

Não há dúvidas de que Rony é a grande surpresa do Palmeiras desde que Abel Ferreira assumiu o comando do clube. Com o português no banco de reservas, o atacante vive fase artilheira e se tornou dos principais nomes do elenco.

Questionado a respeito dessa melhora no desempenho do camisa 11, Abel Ferreira relembrou uma referência do futebol português:

– Vou lembrar do mestre Mourinho. Ele teve o De Bruyne por um ano e não conseguiu utilizá-lo. Hoje, ele é um dos melhores do mundo. Tempo. Às vezes, nós, técnicos, não damos tempo para o jogador amadurecer – disse o comandante alviverde.

Vice-artilheiro da Era Abel Ferreira, com seis gols, e contratação mais cara da temporada, Rony vai devolvendo o investimento que foi feito em seu futebol.

– Infelizmente, vivemos em uma era em que se quer tudo para ontem. Queremos que o treinador faça a equipe jogar com menos de um mês de trabalho sem tempo para treinar. Não damos tempo ao jogador para se adaptar ao clube. A exigência e a cobrança que temos aquí é diferente. Jogar no Palmeiras não é fácil e, por conta disso, temos que ter calma e passar confiança – argumentou Abel.

Atual campeão da Copa do Brasil com gol na decisão, Rony vai em busca do bicampeonato defendendo as cores do Palmeiras. Coadjuvante no título paulista, o camisa 11 pode faturar mais um troféu com o manto alviverde, mas como um dos protagonistas.