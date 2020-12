Abel Ferreira permanece afastado, e Palmeiras fará 3ª jogo seguido sem o técnico

O confronto com o Bahia, marcado para as 19h (de Brasília) deste sábado, será a 3ª partida consecutiva do Palmeiras sem o técnico Abel Ferreira no banco de reservas.

Ainda em isolamento por COVID-19, o português segue como desfalque no duelo válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Allianz Parque.

Desde que Abel testou positivo para COVID-19, o Verdão empatou contra Santos (2 a 2) e Libertad (1 a 1) no Campeonato Brasileiro e na Conmebol Libertadores, respectivamente.

Nos dois jogos, o time foi comandado por Vitor Castanheira, cenário que deve se repetir diante do Bahia.

Exame realizado por Abel Ferreira em 3 dezembro apresentou resultado positivo para COVID e o técnico, então, iniciou isolamento. Neste sábado, dia do jogo contra o Bahia, ele completa 10 dias desde o teste, período ainda insuficiente para poder retornar ao banco de reservas.

Isolado em um hotel, Abel vem mantendo contato virtual com seus auxiliares, que têm desfalques para armar o Palmeiras no duelo contra o Bahia.

Abel Ferreira durante jogo entre Palmeiras e Delfín, pela Libertadores Cesar Greco/Ag Palmeiras

Os meio-campistas Zé Rafael (expulso) e Lucas Lima (3º amarelo) precisarão cumprir suspensão automática.

Já o centroavante Luiz Adriano e o meio-campista Patrick de Paula seguem em recuperação de lesões na coxa.

Para completar, Felipe Melo, Wesley e Luan Silva, que passaram por intervenções cirúrgicas, voltarão às atividades apenas na próxima temporada.

Caso entre com força máxima, o Palmeiras tem a seguinte escalação provável: Weverton; Mayke (Marcos Rocha), Luan, Gustavo Gómez e Matías Viña; Danilo, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Gabriel Veron, Gustavo Scarpa e Willian.

Alguns atletas, no entanto, podem ser poupados para o jogo contra o Libertad, marcado para terça-feira.