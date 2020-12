Abel Ferreira recebe consulta do Al-Rayyan, do Catar

O técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, recebeu uma consulta do Al-Rayyan, do Catar, nesta semana.

A informação foi divulgada inicialmente pelo Goal.com e confirmada pela ESPN.

De acordo com apuração da reportagem, quem recebeu o contato dos cataris foi Hugo Cajuda, empresário de Abel.

O Al-Rayyan demonstrou interesse no treinador português, e, com isso, o presidente do Verdão, Maurício Galiotte, foi informado da sondagem.

O Palmeiras, então, procurou Abel, que disse à equipe paulista que não tinha interesse em sair.

Na sequência, o Alvivede repassou a Cajuda que também não tinha vontade de perder seu treinador, e essa foi a resposta dada ao Al-Rayyan.

Abel Ferreira durante jogo entre Palmeiras e Delfín, pela Libertadores EFE

Desta forma, não foi iniciada uma negociação oficial por Abel Ferreira, e a conversa ficou no estágio da consulta.

Isso não impede, porém, que o clube do Catar siga insistindo, oferecendo cifras cada vez maiores ao comandante luso.

Abel foi anunciado pelo Palmeiras em 30 de outubro, chegando para ocupar a vaga de Vanderlei Luxemburgo.

Desde que foi contratado, ele fez 9 partidas, ganhando 7, empatando 1 e perdendo apenas 1.

Até o momento, ele conquistou a classificação às semis da Copa do Brasil e às quartas da Conmebol Libertadores, torneios que almeja conquistar.

No Campeonato Brasileiro, o Alviverde ocupa a 5ª posição, 5 pontos atrás do líder Atlético-MG, mas com um jogo a menos.