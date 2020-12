Abel Ferreira se encanta com Veron e afirma: ‘Palmeiras não pode vendê-lo por menos do que o Neymar’

O técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, concedeu entrevista coletiva nesta quarta-feira (2), no Allianz Parque, após mais uma goleada do Verdão nesta Libertadores por 5 a 0, placar que garantiu o clube nas quartas de final da competição continental. Com 100% de aproveitamento no Allianz Parque, o português exaltou mais uma vez a entrega coletiva da equipe e falou sobre Gabriel Veron, o nome do jogo.

>> CONFIRA O CHAVEAMENTO DA LIBERTADORES 2020

Eleito o melhor da partida, após dois golaços e uma assistência, a joia de 18 anos vem enchendo os olhos do novo professor, que o comparou até com Neymar:

– Posso te contar uma história? Luis Campos, o diretor esportivo do Lille, foi meu treinador quando eu tinha a idade do Veron e foi uma das pessoas com quem me aconselhei quando fui falar do Palmeiras. Curiosamente, o primeiro jogador sobre quem ele me falou foi o Veron, porque ele conhece todos os jovens com potencial. E o Veron sabe que tem muita qualidade, que é esse o caminho, e falo pra ele sempre que tem que se lembrar do que o trouxe a este nível porque é impossível o Palmeiras vendê-lo por menos do que o Neymar foi vendido ao Barcelona. – disse o português.

Completando um mês no comando técnico do alviverde imponente, Abel agradeceu a todos do clube pelo bom aproveitamento nesses primeiros 30 dias de trabalho:

– É o trabalho coletivo desde a direção, as pessoas do CT, os jogadores que são fundamentais no quebra-cabeça, minha comissão. Trabalho coletivo de muita gente. “Nós” ganhamos e “nós” perdemos. Cada um contribui com o melhor. – disse o treinador.

O Palmeiras volta a campo neste sábado (5), às 17h (horário de Brasilia), para encarar o Santos, na Vila Belmiro, em jogo válido pela 24ª rodada do Brasileirão.