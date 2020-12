Abel prega humildade para semifinal e elogia América-MG: “Eliminou Inter e Corinthians”

Derrotado pelo Internacional no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras passa a direcionar o foco à semifinal da Copa do Brasil. Ainda no Estádio Beira-Rio, o técnico Abel Ferreira pregou humildade para o confronto com o América-MG e citou o próximo adversário de forma elogiosa.

“É um jogo importante para nós, contra uma equipe que eliminou esse mesmo Internacional. Para as pessoas que dizem que é um jogo fácil… É uma equipe que eliminou também o Corinthians”, lembrou Abel, citando os rivais superados pelo América-MG nas oitavas e nas quartas, respectivamente.

Semifinalista da Copa do Brasil, o América-MG ainda ocupa a vice-liderança da Série B do Campeonato Brasileiro com 56 pontos ganhos, apenas dois a menos do que a Chapecoense. Em alta, o time dirigido pelo irreverente Lisca foi elogiado por Abel Ferreira.

“É uma equipe que está fazendo um campeonato muito bom, extremamente organizada. Acredito que, se jogasse o Brasileirão, estaria seguramente no meio da tabela. Porque é um time que sabe o que faz, organizado e, não por acaso, vai disputar essa passagem à fase seguinte”, afirmou o português.

Envolvido em uma maratona, o elenco palmeirense praticamente não terá tempo de descansar após a derrota sofrida diante do Inter. O técnico Abel Ferreira comanda o primeiro treino para enfrentar o América-MG já neste domingo, na Academia de Futebol.

“Temos que ser extremamente humildes, competentes e respeitar 100% nossos adversários”, disse o português, sem esconder sua ambição. “Mas somos o Palmeiras, queremos passar essa fase e vamos nos preparar para isso”, completou o comandante.